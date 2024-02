Lord Of The Lost: veröffentlichen „The Future Of A Past Life“ feat. Marcus Bischoff von Heaven Shall Burn (Official Video)

Lord Of The Lost veröffentlichen heute ein offizielles Musikvideo zu The Future Of A Past Life feat. Marcus Bischoff von der deutschen Metalcore-Legende Heaven Shall Burn! Das Video beschließt die höchst erfolgreiche und ereignisreiche Blood & Glitter Ära mit einem weiteren großen Highlight. Im hochwertigen offiziellen Musikvideo performt Marcus Bischoff an der Seite von Lord Of The Lost.

Der Kontrast der Growls des Heaven Shall Burn-Sängers und Chris Cleangesang zieht sich durch den Song und wird im Performance-Video eindrücklich von den beiden inszeniert.

Letztes Wochenende traten Lord Of The Lost bei der 70000 Tons Of Metal Cruise in den USA auf, bevor sie im Herbst für ihre erste Nordamerika-Tournee seit über einem Jahrzehnt in die USA und nach Kanada zurückkehren. Bis dahin ist die Band mit einem vollgepackten Festival-Sommer und ihrer schon an vielen Orten ausverkauften 15 Years Of Lord Of The Lost-Europatour unterwegs, die nächsten Monat in Nürnberg beginnt.

Schau dir das offizielle Musikvideo zu The Future Of A Past Life feat. Marcus Bischoff hier an:

Der Release von Blood & Glitter markierte den Start in das bisher erfolgreichste Jahr der Geschichte von Lord Of The Lost. Der Einstieg auf #1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts, der Sieg beim Deutschen ESC-Vorentscheid durch Live-Publikumsvoting im TV, verbunden mit dem Auftritt vor 200 Millionen Zuschauern beim großen Eurovision Song Contest Finale in Liverpool, der zweiten Tour als Special Guests von Iron Maiden, große Festivalshows, wie der „Deadliner“ Slot auf der Wacken Mainstage und eine fast komplett ausverkaufte Headline-Tour waren nur einige der Highlights.

Im Laufe des Jahres machte die Band ihren Vorsatz wahr und veröffentlichte zu jedem einzelnen Song ein Musikvideo, die teilweise stilistisch unterschiedlicher kaum sein könnten – und damit stellvertretend für die Band steht, die sich nie gescheut hat Grenzen zu überschreiten und auszuweiten. Mit dem großen Finale und dem Musikvideo mit Heaven Shall Burns Marcus Bischoff ist das Kapitel abgeschlossen.

Sichere dir deine Version von Blood & Glitter: hier

Du bist noch unentschlossen? Dann stöbere doch gleich mal im Blood & Glitter-Review von unserem begeisterten Time For Metal-Redakteur Kay L., der satte 9,5 von 10,0 Punkten für diese schrille Scheibe vergeben hat:

Lord Of The Lost live 2024:

14.12.24 DE – Hamburg / Lordfest 2024

Tickets & Merch: https://lordofthelost.de

15 Years Of Lord Of The Lost:

22.03.24 DE – Nürnberg

23.03.24 DE – München – Sold Out!

24.03.24 IT – Trezzo sull’Adda

26.03.24 CH – Pratteln

27.03.24 FR – Grenoble

29.03.24 ES – Barcelona

30.03.24 ES – Madrid

02.04.24 FR – Paris

03.04.24 LU – Luxembourg

04.04.24 DE – Frankfurt

05.04.24 DE – Köln – Sold Out!

06.04.24 NL – Amsterdam – Sold Out!

17.04.24 CZ – Prag

18.04.24 HU – Budapest

19.04.24 AT – Wien

20.04.24 DE – Stuttgart – Sold Out!

23.04.24 NL – Eindhoven

24.04.24 DE – Berlin 25.04.24 PL – Warszawa

26.04.24 PL – Kraków

27.04.24 DE – Leipzig

U.S. + Canada 2024:

13.09.24 US – Baltimore, MD

14.09.24 US – New York, NY

15.09.24 US – Boston, MA

17.09.24 CA – Montreal, QC

18.09.24 CA – Toronto, ON

20.09.24 US – Cleveland, OH

22.09.24 US – Minneapolis, MN

24.09.24 US – Denver, CO

26.09.24 US – Phoenix, AZ

27.09.24 US – Los Angeles, CA

28.09.24 US – San Francisco, CA

Back To Eurovision:

10.05.24 SE – Malmö

Special Show einen Tag vor dem großen ESC-Finale

Festivals:

06-08.06.24 PL – Gdańsk / Mystic Festival

14-16.06.24 UK – Donington Park / Download Festival

28-30.06.24 FI – Helsinki / Tuska Festival

09-11.08.24 BE – Kortrijk / Alcatraz Festival

10-11.08.24 DE – Hildesheim / M‘era Luna

14-17.08 24 DE – Dinkelsbühl / Summer Breeze

24.08.24 DE – Wuppertal / Feuertal Festival

06-08.09.24 DE – Selb / Festival Mediaval (Exclusive Acoustic-Show)

29-30.11.24 DE – Weissenhäuser Strand / Plage Noire

#lordofthelost

Lord Of The Lost sind:

Chris Harms – Gesang, Gitarre

Pi Stoffers – Gitarre

Class Grenayde – Bass

Gared Dirge – Piano, Synths, Percussion, Gitarre

Niklas Kahl – Schlagzeug

