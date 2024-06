Lord Of The Lost: veröffentlichen Live-DVD/BluRay “Live At W:O:A” am 02.08.2024

Lord Of The Lost veröffentlichen am 2. August 2024 ihr neues Livealbum Live At W:O:A via Napalm Records! Live At W:O:A fängt die Energie und das Charisma ihrer Liveshows perfekt ein und beinhaltet aufregende Liveversionen von 16 Hits sowie zwei Coversongs, die die Durchstarter gemeinsam mit 90er-Jahre Popstar Blümchen performt haben. Aufgenommen wurde das Album während ihres allerersten Auftritts auf der Wacken-Hauptbühne 2023, wo sie als „Deadliner“ direkt nach Headliner Iron Maiden auf der Mainstage aufgetreten sind. Zehntausende Fans aus aller Welt feierten gemeinsam bis spät in die Nacht, was Sänger Chris Harms während der Show als „a dream come true“ bezeichnete. Mit der Liveversion von Drag Me To Hell erschien gestern das erste Video zur neuen Veröffentlichung. Der Song gilt unter Fans als absoluter Favorit – das offizielle Musikvideo wurde bis heute mehr als zwei Millionen Mal gesehen. Live At W:O:A bietet ein unvergleichliches Live-Erlebnis für die heimischen vier Wände und Drag Me To Hell den ersten Vorgeschmack darauf.

Schau dir das Live-Video zu Drag Me To Hell an:

Der Sprung an die Spitze der Charts, der ESC-Auftritt vor hunderten Millionen Fans, die fast komplett ausverkaufte Headliner-Tour und die „Deadliner“-Show auf der Wacken-Hauptbühne sind nur einige der vielen Höhepunkte 2023: Lord Of The Lost traten sogar vor King Charles III. auf, spielten neben dem Wacken-Auftritt viele weitere große Festivals und haben auch 2024 einen vollgepackten Live-Kalender. Nach Blood & Glitter und dem Cover-Album Weapons Of Mass Seduction (Platz 1 und 2 der Offiziellen Deutschen Albumcharts) ist Live At W:O:A die letzte Veröffentlichung von Lord Of The Lost als Quintett – seit Frühling 2024 sind sie zu sechst unterwegs. Pünktlich zur Albumankündigung erschien kürzlich in Zusammenarbeit mit Metal Hammer UK eine ganz spezielle Cover-Ausgabe – limitiert auf 300 Exemplare weltweit.

Die dynamische und unkonventionelle Kameraführung auf Live At W:O:A veranschaulicht die Energie eines Lord Of The Lost-Konzerts, bietet komplett neue Perspektiven und unterstreicht das ausgewogene Set voller Überraschungen. Fan-Favoriten wie Drag Me To Hell und Loreley gehen Hand in Hand mit neuen Hits, darunter das Roxette-Cover The Look und der Titeltrack des aktuellen Studioalbums Blood & Glitter (Platz 1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts). Ein weiteres Highlight ist Blümchens legendäre Version von Paso Dobles Herz An Herz. 15 Jahre Bandgeschichte, über 500 Shows in fast 40 Ländern, 8 Studioalben, 3 Ensemble-Alben mit Orchester und fast 60 Musikvideos zeigen Lord Of The Lost als eine kreative Maschine, die unbeirrt ihren ganz eigenen Weg geht, ohne sich dabei auf ein Genre oder eine Szene festzulegen – eine Attitüde die Fans und Kritiker weltweit gleichermaßen schätzen und bewundern!

Live At W:O:A Tracklist:

1. Lighting The Way (Intro)

2. The Curtain Falls

3. Morgana

4. Kill It With Fire

5. The Future Of A Past Life

6. Dry The Rain

7. Under The Sun

8. Herz An Herz

9. The Look

10. Ruins

11. Blood & Glitter

12. Full Metal Whore

13. Destruction Manual

14. Blood For Blood

15. Loreley

16. Die Tomorrow

17. Drag Me To Hell

18. La Bomba

Live At W:O:A wird in folgenden Formaten verfügbar sein:

– 3-CD Digipak (CD/DVD/BD), 12p Booklet

– 3-CD Earbook (CD/DVD/BD)

– Digital Album

Lord Of The Lost live 2024:

15 Years Of Lord Of The Lost Summer Show:

12.08.24 DE – Aschaffenburg

U.S. + Canada:

13.09.24 US – Baltimore, MD

14.09.24 US – New York City, NY 15.09.24 US – Boston, MA

17.09.24 US – Montreal, QC

18.09.24 US – Toronto, ON

20.09.24 US – Cleveland, OH

21.09.24 US – Chicago, IL

22.09.24 US – Minneapolis, MN

24.09.24 US – Denver, CO

26.09.24 US – Phoenix, AZ

27.09.24 US – Los Angeles, CA

28.09.24 US – San Francisco, CA

Lordfest 2024:

14.12.24 DE – Hamburg / Sporthalle

Festivals 2024:

28.-30.06.24 FI – Helsinki / Tuska Festival

09.-11.08.24 BE – Kortrijk / Alcatraz Festival

10.-11.08.24 DE – Hildesheim / M‘era Luna

14.-17.08 24 DE – Dinkelsbühl / Summer Breeze

15.-17.08.24 CZ – Moravský Krumlov / Rock Castle

16.08.24 DE – Zwickau / Stadtfest

24.08.24 DE – Wuppertal / Feuertal Festival

06.-08.09.24 DE – Selb / Festival Mediaval (Exclusive Acoustic Show)

29.-30.11.24 DE – Weissenhäuser Strand / Plage Noire

Tickets sind hier erhältlich: https://eventlink.to/lotl_new_tour_2024

Lord Of The Lost sind:

Chris Harms – Vocals, Guitar

Pi Stoffers – Guitar

Class Grenayde – Bass

Gared Dirge – Piano, Synths, Percussion, Guitar

Niklas Kahl – Drums

Benjamin “Benji“ Mundigler – Keyboard, Guitar

Lord Of The Lost online:

Website | Instagram | Facebook