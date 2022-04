Hatriot: kündigen neues Album an

Die US Thrasher Hatriot werden am 22.07.2022 ihr neues Album The Vale Of Shadows bei Massacre Records veröffentlichen!

Es ist das 4. Studioalbum der Band um Lead-Vocalist/Bassist Cody Souza, Lead-Gitarrist Kosta Varvatakis, Sänger/Gitarrist Kevin Paterson und Drummer Nick Souza.

Das Coverartwork des Albums wurde von Paolo Girardi gestaltet.

Weitere Details werden demnächst enthüllt.

Hatriot live:

27-29.05.2022 US South Lake Tahoe, NV – Hard Rock Casino

11.06.2022 NL Leeuwarden – Oldehoofsterkerkhof (Into The Grave Festival)

https://www.facebook.com/hatriot

https://www.instagram.com/hatriot_official