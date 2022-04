Takida und The Wild!: gehen gemeinsam auf Tour

Takida und The Wild! haben ihre Tournee bestätigt, welche größtenteils in Deutschland, aber auch in anderen Teilen Europas sowie England stattfinden wird.

Takida werden hier ihr Motto der zuletzt in 2020 angesetzten Tour aufnehmen – die Platte SJU vorzustellen. The Wild! machen dies bei ihrem Album auch und man darf sich auf viele Tracks freuen, welche auf Still Belive In Rock And Roll zu finden sind.

Das Doppelpack findet man in folgen Städten, zu folgenden Terminen:

11.05.22: Bielefeld – Lokschuppen

13.05.22: Hamburg – edel-optics.de Arnea

14.05.22: Flensburg – Roxy

16.05.22: Dresden – Alter Schlachthof

17.05.22: Wiesbaden – Schlachthof

19.05.22: Stuttgart – Im Wizemann

20.05.22: Pratteln – Konzertfabrik Z7

22.05.22: Regensburg – Eventhall Airport

23.05.22: Berlin – Columbiahalle

24.05.22: Leipzig – Felsenkeller

26.05.22: Bremen – Modernes

27.05.22: Köln – Carlswerk Viktoria

28.05.22: Magdeburg – Factory

29.05.22: München – Backstage Werk

31.05.22: Regensburg – Eventhall Airport

01.06.22: Memmingen – Kaminwerk

Tickets sind bei Eventim erhältlich!