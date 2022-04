Trixsi: das Album „And You Will Know Us By The Greatful Dead“ erscheint im Juni 2022

Hervorragende Neuigkeiten aus dem Glitterhouse Camp: Das Hamburger Rock-Quintett Trixsi kündigt nach ihrem viel gelobten Debüt-Album Frau Gott heute das Nachfolgewerk mit dem viel versprechenden Titel And You Will Know Us By The Grateful Dead an. Es erscheint am 03.06.2022, physisch wie digital.

Auch, wenn die Ankündigung soweit noch nicht von einer neuen Single flankiert wird, dürfte sicher sein, dass die Live-Setliste der sympathischen Formation um einige unwiderstehliche Songs erweitert wird und auch die nächsten Trixsi -Konzerte nicht schnell genug kommen können.

Ach Meche oder Jerome/Janine bereits neues Material zu entdecken gab. Bis es soweit ist, kann vielleicht der Mitschnitt des 2021er Rockpalast-Konzertes der Band ein wenig Überbrückungshilfe leisten. Auch weil es über die Live-Versionen von Songs wieoderbereits neues Material zu entdecken gab.