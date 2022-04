Serious Black: präsentieren Boxkampf des Jahres: Weltmeister Shefat Isufi vs. Sänger Nikola Mijic

Die deutschen Melodic Power Metaller Serious Black haben erst kürzlich ihr brandneues Album Vengeance Is Mine veröffentlicht, nun gab die Band ein Event der anderen Art bekannt: Box Weltmeister gegen Power Stimme, Light Schwergewicht Shefat Isufi gegen Sänger Nikola Mijic!

Wer diesen Kampf gewinnt, erfahrt ihr am 14. April, seht den Trailer zum Box Event des Jahres hier:

Serious Black’s neues Album Vengeance Is Mine ist am 25. Februar dieses Jahres erschienen, und zählt längst zu einem der emotionalsten, tiefmelodischten und zugleich kraftstrotzend-dynamischten Metal-Alben ihrer Band Geschichte. Auf Tracks wie Tonight I’m Ready To Fight zeigen sich Serious Black von ihrer kraftvollen Seite, Vengeance Is Mine brilliert durchweg mit glühendheißen Gitarrenriffs, treibenden Grooves und hymnischen Melodien. Das Album ist als Vinyl, CD sowie Digitalen Formaten über AFM Records HIER erhältlich!

