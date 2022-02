Serious Black – Vengeance Is Mine

Artist: Serious Black

Herkunft: München, Deutschland

Album: Vengeance Is Mine

Spiellänge: 52:27 Minuten

Genre: Melodic Metal

Release: 25.02.2022

Label: AFM Records / Soulfood Music

Link: https://www.serious-black.com

Bandmitglieder:

Gesang – Nikola Mijic

Gitarre – Dominik Sebastian

Gitarre – Bob Katsionis

Bass – Mario Lochert

Schlagzeug – Rami Ali

Tracklist:

Rock With Us Tonight Out Of The Ashes Fallen Hero Senso Della Vita Ray Of Light Soul Divider Tonight I’m Ready To Fight Just For You Soldiers Of Eternal Light The Story Queen Of Lies Album Of Our Life Alea Iacta Est

Aus den Boxen schallt das sechste Album von Serious Black. Vollmundig wurde das beste Album der Band angekündigt. Ich muss sagen: Ja, es stimmt!

Es ist ja oft so, dass es heißt „Neue Besen kehren gut“. Aber auch Altem wird gerne hinterhergetrauert. In diesem Falle ist es bei den Protagonisten am Mikrofon so. Im Frühjahr 2021 entschied sich Urban Breed unerwartet, die Band zu verlassen. Der „neue“ Frontmann ist nun Nikola Mijić, stimmgewaltiger Sänger aus Serbien.

Gleich beim ersten Song Rock With Us Tonight wird die Richtung vorgegeben. Es geht auf der schon vorab veröffentlichten Single vorwärts, mit viel Spieltempo, harten Drums, heißen Gitarrenriffs und der gewaltigen Stimme von Sänger Nikola Mijoc. Ebenso geht es bei Out Of The Ashes weiter. Die bereits vorab herausgegebene, dritte Single Senso Della Vita (übersetzt „Sinn des Lebens“) ist ein absoluter Leckerbissen und wird mit seinem eingängigen Refrain mit Sicherheit ein absoluter Hit auf jedem Live-Gig. Ray Of Light nimmt dann etwas Tempo heraus. Die Powerballade hat eine Dynamik, die Spannung in dieses hervorragende Album bringt, auch wenn die Death Metal Growls in der Mitte des Songs stören. Allerdings ist das Jammern auf ganz hohem Niveau. Soldiers Of Eternal Light wird mit dem einheizenden Beginn ebenso ein neuer Livesong werden. Die mit traditionellem Heavy Metal Riff gespielten Soli lassen die Fäuste in die Höhe gehen. The Story war die zweite Single. Mit Klavier beginnt eine weitere einfühlsame Ballade, die sich musikalisch zu einem wundervoll melodiösen, druckvollen Midtempostück steigert. Der Song wurde ursprünglich von der US-amerikanischen Folk-Rock-Sängerin Brandi Carlile geschrieben. Der vorletzte Song Album Of Our Life trägt den passenden Titel für dieses kraftvollste und ideenreichste Werk. Die Genregröße Avantasia/Edguy-Mastermind Tobias Sammet hat hier eine Messlatte vorgelegt bekommen, die es erst einmal zu überwinden gilt.

Von der Bonus-CD Rock With Us Tonight liegt mir leider nur die Trackliste vor. Das Coveralbum beinhaltet Popsongs aus vergangenen Jahren, die wirklich jeder kennt. Schade, dass ich da nicht reinhören konnte. Die Tracks sind: 1. Boys Of Summer (Don Henley), 2. Take On Me (A-Ha), 3. Wonderful Life (Black), 4. Rockin‘ In The Free World (Neil Young), 5. Spending My Time (Roxette), 6. The Look (Roxette), 7. Driver’s Seat (Sniff ’n’ The Tears), 8. Dirty Diana (Michael Jackson)

Produziert und gemischt wurde das Album von Mario Lochert in seinem Serious Black-Studio in Kirchseeon bei München. Die Gitarren hat Dominik Sebastian in seinem eigenen Studio aufgenommen, die Orchester-Arrangements und Keyboards hat Bob Katsionis aus Griechenland beigesteuert. Das erste Mastering hat Mika Jussila (Avantasia, Stratovarius, Nightwish) in den renommierten Finnvox Studios in Helsinki übernommen. Zusätzlich veredelt wurden die Aufnahmen durch ein zweites, neuartiges und klangoptimierendes Mastering-Verfahren von Konst Fischer.

Neben den üblichen digitalen Formaten zum Download und Stream bekommt man das Album in diversen physikalischen Formaten. Neben der einfachen CD im Digipack bekommt ihr es in einem Bundle mit Patch und Shirt. Weiterhin ist es in einem limitierten Boxset erhältlich. Hierin ist neben dem CD-Digipack ein Mikrofaser-Handtuch in den Maßen 160×80 cm, die Bonus-CD Rock With Us Tonight (das oben beschriebene Coveralbum), ein Aufkleber, eine original unterschriebene Autogrammkarte und das Echtheitszertifikat enthalten. Zudem habt ihr die Chance auf eine Vinyl in Clear Red, Purple oder auf die exklusiv im AFM-Shop erhältliche und stark limitierte Orange/Black Splatter Vinyl. Die LP hat jedoch aus Platzgründen eine geänderte Tracklist. Der Song Just For You fehlt auf der Vinyl.