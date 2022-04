The 69 Eyes: präsentieren Musikvideo zu neuer Single ‚Drive‘

Springt auf den Beifahrersitzund lasst euch von Helsinkis Gothic Rock Vampiren auf eine wilde Fahrt durch die Lichter der nächtlichen Städte mitnehmen. Nach 12 Alben und zahlreichen #1 Platzierungen in Finnland kehren The 69 Eyes zurück mit einem neuen Ohrwurm, der die erste von mehreren Singles in den nächsten Monaten ist.

„Goth’n’roll will never die!“ ist weiterhin ihr Motto, während das Quintett aktuell im Studio sitzt um das 13. Studioalbum fertigzuschmieden, das 2023 erscheinen soll. Doch Fans müssen nicht mehr so lang warten, um neue Klänge aus der Gruft zu hören und so veröffentlichen The 69 Eyes heute ihre neue Single Drive!

„Die Inspiration stammt aus demselben Fundus aus Musik, den ich schon seit Ewigkeiten liebe, hauptsächlich Zeug aus den 80ern. Ich habe nie einen konkreten Plan vorm Schreiben, sondern greife mir einfach meine Gitarre und schaue, was dabei herauskommt. Wir haben viel mehr gejammt als sonst und die Songs enthalten Ideen von uns allen. Drive wuchs aus einem kleinen Riff heran und brauchte eine ganze Weile, um sich zu dem Song zu entwickeln, das es nun ist, aber das war es wert“, kommentiert Gitarrist Bazie und Sänger Jyrki 69 fügt hinzu: „Als Bazie mit diesen Ideen ankam, war ich hin und weg wie frisch es klang. Wie klassischer Rockradio-Sound! Unsere Songs sind hier in Finnland weiterhin auf Heavy Rotation im Radio, aber meist eher die alten Tracks von vor 15 Jahren. Endlich können wir hoffentlich etwas Neues liefern und die Radiosender wieder glücklich machen. Drive ist ein klassischer 69 Eyes Rock Track mit einer Ladung Sunset Strip im Gepäck.“

Das Musikvideo entstand unter der Regie von Vicente Cordero und ihr könnt es hier ansehen:

Streamt oder downloadet die Single hier: https://the69eyes.afr.link/Drive

Außerdem hat die Band vor Kurzem eine Europatour zusammen mit Amerikas Industrial Pionieren Ministry und Horrorrockern Wednesday 13 bekannt gegeben. Schaut auf einem der folgenden Dates rein:

Ministry · Moral Hygiene Europe 2022

Special Guests:

The 69 Eyes, Wednesday 13

28.10.22 DE Dortmund – FZW

30.10.22 NL Tilburg – 013

31.10.22 DE Frankfurt – Batschkapp

02.11.22 UK London – o2 Shepherd’s Bush Empire

03.11.22 UK Glasgow – SWG3 TV Studio

04.11.22 IE Dublin – National Stadium

07.11.22 FR Paris – Elysée Montmartre

08.11.22 FR Rennes – Antipode

09.11.22 ES Bilbao – Santana 27

11.11.22 ES Madrid – But

12.11.22 ES Murcia – Gamma

13.11.22 ES Barcelona – Razzmatazz

14.11.22 FR Lyon – Transbordeur

16.11.22 CH Zürich – Komplex

17.11.22 DE München – Muffathalle

18.11.22 IT Milan – Fabrique

19.11.22 SL Ljubljana – Kino Šiška

21.11.22 HU Budapest – Barba Negra

22.11.22 CZ Prague – Forum Karlin

23.11.22 PL Warsaw – Progresja

24.11.22 DE Berlin – Huxleys

26.11.22 DE Hamburg – Gruenspan

27.11.22 DK Roskilde – Gimle

28.11.22 NO Oslo – Rockefeller

29.11.22 SE Stockholm – Fållan

01.12.22 FI Helsinki – Black Box

The 69 Eyes sind:

Jyrki 69 – Gesang

Bazie – Gitarren

Timo Timo – Gitarren

Archzie – Bass

Jussi 69 – Schlagzeug

