Delta Bats stellen Musikvideo zu brandneuer Single „Wendy James“ online

Toby Fuhrmann und Don Canone sind lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass sie den Rock’n’Roll nicht neu erfinden werden. Dafür sind sie zu spät geboren. Aber immerhin noch rechtzeitig, um ihn zu retten. Als die Delta Bats ballern die zwei Brüder im Geiste nach Jahren als gut geölte Rhythmussektion in unterschiedlichsten Bands ihr Debüt als Duo unters Volk und haben sich dabei auf das reduziert, was sie am besten können: Ansatzlose Tiefschläge aus Drums und Bass, räudige Vocals und raue Riffs, die gar nicht erst versuchen, virtuos zu klingen. “Erst wenn der letzte Nacken überdehnt ist, hören wir auf zu spielen”, erklären sie unisono und blicken zurück auf ihren ersten gemeinsamen Gig, der zu einem Notfall für den Chiropraktiker wurde.

Unüberhörbar huldigt das sympathische Duo seinen Göttern – Motörhead, ZZ Top, Ramones, Judas Priest – jedoch ohne dabei die Tanzbarkeit einer Samantha Fox aus den Augen zu verlieren. Wo die Bats auftauchen, ist Party angesagt. Hier wird geschwitzt und man trinkt Coors light aus Dosen. Hüllen fallen von Körpern, die besser verhüllt geblieben wären. Aber das ist alles egal. Zwei Freunde für ein Halleluja. Diesen Sommer, am 29. Juli laden sie euch bei Drakkar Entertainment zur Party ein, wenn ihr heiß erwartetes Debütalbum Here Come The Bats erscheint!

Nach den bereits veröffentlichten Single- und Video Auskopplungen zu Delta Bat und dem Stoner Rocker Hollow, hat die Band ein grandioses Video zum Song Wendy James, eine Fortsetzung zum ersten Clip Delta Bat, online gestellt! Drummer Toby verkündet hierzu: „Die Delta Bats lieben Wendy James. Und ihr werdet die Delta Bats lieben. Für diesen Song. Forget the trends and fuck the fashion!“

