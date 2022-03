Stray Gods: veröffentlichen Single / Video ‚Black Horses‘

Die Griechen Stray Gods veröffentlichen am 18. März ihr Album Storm The Walls.

Jetzt gibt´s zum weiteren Aufwärmen die Single und das Video Black Horses:

Die Band kommentiert den Clip:

„Für dieses Video standen wir vor einer großen Herausforderung: Während der Song von einer bevorstehenden Begegnung zweier Armeen handelt, die durch das plötzliche Galoppieren einiger Reiter auf einer Art „böser“ schwarzer Pferde unterbrochen wird, wollten wir etwas anderes machen als einen typisch „epischen“ Videoclip. Also entschieden wir uns für einen ECHTEN Kampf mit „Armbrüsten und Katapulten“! Dieses Spiel war in den frühen 80er Jahren ein riesiger Erfolg, besonders bei uns in Griechenland, wo es immer noch Enthusiasten und Sammler gibt, die wahnsinnige Summen für eine Box-Version des Spiels ausgeben! Wir hatten jede Menge Spaß, während wir auch einige zutiefst nostalgische Saiten von uns und hoffentlich von unseren Fans anschlugen. Der Rest des Videos wurde in Bobs eigenem Sound Symmetry Studio in Athen gedreht.“

Filmed by Alex Haritakis

Directed & Edited by Bob Katsionis for Progressive Vision Group

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: