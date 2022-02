Stray Gods: veröffentlichen Single / Video ‚The Seventh Day‘

Stray Gods sind die Idee des hochgelobten griechischen Metal-Musikers und Produzenten Bob Katsionis, der für seine Arbeit mit Bands wie Firewind, Outloud, Serious Black, diverse Soloalben, als Gast-Songwriter für Kamelot und als eines der Aushängeschilder der Landesszene weltweit bekannt ist.

Niemand könnte dieses Projekt besser vorstellen als der Gitarrist selbst: „Es ist alles völlig zufällig passiert: Um einen Test-Song für einen neu gekauften Bass zu schreiben, fing ich an, auf einer Iron-Maiden-artigen Basslinie zu jammen. Sechs Tage später hatte ich das Material eines ganzen Albums geschrieben. Als riesiger Maiden-Fan, aber auch als Produzent, war es für mich einfach genug, in die Fußstapfen eines beliebigen Bandmitglieds zu treten und die Rolle eines jeden Musikers zu übernehmen. Was würde Steve hier spielen, welches Drumfill würde Nicko verwenden, welches Solo würde passen? Außerdem gab es im Mai 2021 noch keine (offiziellen) Gespräche über ein neues Maiden-Album, also fühlte es sich an, als würde ich hier eine Lücke füllen. Versteht mich nicht falsch. Ich habe nicht versucht, ein billiges Album zu machen, das Iron Maiden nachahmt, sondern ich habe angefangen, Musik so zu schreiben, wie es mir diese britischen Metal-Götter seit 1988 beigebracht haben, als ich erstmals auf ihre Musik stieß. Dann musste ich natürlich noch die richtigen Musiker finden, um diesen Job anständig auszuführen. Da ist zunächst Dan Baune von Monument – abgesehen davon, dass er ein paar großartige Soli auf dem Album spielt, stellte er mir auch Sänger Artur Almeida vor, den ich bereits von seiner Arbeit mit Attik Demons kannte. Gus Macricostas am Bass war eine sehr naheliegende Wahl für mich, da ich mit ihm bereits vor 20 Jahren zusammenspielte. Dasselbe gilt für Thanos Pappas, Bandkollege von Scar Of The Sun und Outloud, der auch für Urizen, die einzige griechische Bruce-Dickinson-Tributeband, Schlagzeug spielt. Da all diese Jungs auch für andere Bands von ROAR Records spiel(t)en, ergab es sich schnell, dass dieses Album ebenfalls von dem Label veröffentlicht wird. Ich freue mich sehr über diese Zusammenarbeit und kann es kaum erwarten, diese Songs live mit diesen großartigen Jungs zu jammen!“

Jetzt gibt´s zum Aufwärmen Single und Video The Seventh Day:

Die Band kommentiert den Clip:

„Dieses Video wurde am siebten Tag gedreht: Der Tag, an dem Stray Gods nach den Aufnahmen von Storm The Walls zum ersten Mal im Sound Symmetry Studio zusammenkamen! Er handelt von den sieben Tagen der menschlichen Schöpfung, baut aber auf den Emotionen zweier heranwachsender Charaktere auf, einem Mann und einer Frau. Musikalisch war es der erste Song, der für das Album aufgenommen wurde, und der, mit dem dieses Projekt im Mai begann 2021, als Bob gerade einen neu gekauften Bass testete, das Eröffnungsriff spielte, und … das war es: die Geburtsstunde von Stray Gods!“

Filmed by Bob Katsionis & Alex Haritakis at The Black Box of Sound Symmetry Studio, Athens, GR.

Edited by Bob Katsionis for Progressive Vision Group.

Lights by Sovereign Events

Storm The Walls wird am 18. März 2022 als Digipack-CD, limitierte Aquamarin Blue 180g Vinyl (300 Exemplare weltweit) und digital als Streaming und Download veröffentlicht.

Geschrieben von Bob Katsionis

Lyrics von Bob Katsionis & Vangelis Tsintziras

Produziert, aufgenommen und gemixt von Bob Katsionis im Sound Symmetry Studio, GR

Gemastert von Nasos Nomikos bei VU Productions, GR

Coverartwork von Uwe Jarling

Layout, Bookletdesign & Bandlogo von PVG

Storm The Walls Tracklist:

1. The Seventh Day

2. Black Horses

3. Alive For A Night

4. Silver Moon

5. Naked In The Fire

6. Love In The Dark

7. The World Is A Stage

8. Storm The Walls

Line-Up:

Artur Almeida – Vocals

Bob Katsionis – Guitars/Keyboards

Gus Macricostas – Bass

Thanos Pappas* – Drums

Gastmusiker – Dan Baune (Gitarrensoli)

*Appears courtesy of Napalm Records

