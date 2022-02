Wacken Open Air: nominiert für Metropolitaner Awards

Die Metropolregion Hamburg ehrt besonderes Engagement für die Region mit den Metropolitaner Award. Aus 124 Einreichungen wurden das Wacken Open Air und die ICS Festival Service GmbH als veranstaltendes Unternehmen von einer Jury unter die finalen 15 Nominierten gewählt.

Jeweils fünf Plätze gab es in den drei Kategorien „Menschen in der Region”, „Unternehmen” – in der ICS nominiert ist – und „Vereine & Stiftungen” zu vergeben. Anhand von Fragen wie „Wirkt das Projekt länderübergreifend in der Metropolregion?“ oder „Bewegt das Projekt viele Menschen?“ bestimmte eine Jury die Auswahl für die öffentliche Abstimmungsphase. Bis Ende März hat nun die Bevölkerung das letzte Wort und kann online für ihre drei Favoriten abstimmen. Am 26. April werden dann die Metropolitaner Awards in der Hamburger Elbphilharmonie verliehen.

Holger Hübner, Geschäftsführer der ICS Festival Service GmbH, über die Nominierung: „Die ganze Region liegt uns schon seit den Anfängen des Wacken Open Air am Herzen und wir freuen uns, Menschen aus aller Welt mit ihr bekannt zu machen. Daher fühlen wir uns außerordentlich geehrt, jetzt in der Endabstimmung für die Metropolitaner Awards zu sein! Ein ganz großes Dankeschön für dieses entgegengebrachte Vertrauen – und Glückwunsch allen Nominierten!”

Sein Partner Thomas Jensen ergänzt: „Es freut uns, mit so zahlreichen herausragenden Projekten, Menschen Vereinen und Unternehmen aus der Region in der finalen Runde zu sein. Jetzt hoffen wir natürlich auf die tatkräftige Unterstützung unserer Fans und Freunde bei der Abstimmung!”

Abstimmung und weitere Infos unter: www.metropolitaner.de

Unter allen Teilnehmenden der Abstimmung werden über 40 erlebnisreiche Sachpreise aus und in der Region verlost.