Mambo Kurt: veröffentlicht seine neue Single „This Old Song“ bei Metalville Records (Rough Trade)

Was haben das Wacken Open Air und Mambo Kurt gemeinsam? Richtig, beide genießen absoluten Kultstatus. Und beide sind seit langer Zeit aufs Innigste miteinander verbunden. Deshalb hat sich Mambo für das diesjährige W.O.A. etwas ganz besonderes einfallen lassen. In seinem unnachahmlichen, weltweit einzigartigen Stil präsentiert der Kultmusiker aus dem Ruhrgebiet auf seiner legendären Heimorgel seine brandneue Single. This Old Song rockt garantiert jedes Festival genau wie jede Gartenparty.

This Old Song ist digital bei den bekannten Anbietern erhältlich und kann zudem kann hier angehört werden:

Viele Grüße aus Metalville …

Mambo Kurt online:

https://www.facebook.com/mambokurtoffiziell