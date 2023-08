All Nine Yards: veröffentlichen neue Single „Freight Train“

All Nine Yards, die dynamische Band, die für ihre eingängigen Alt Metal- und Rock-Melodien bekannt ist, hat soeben ihre brandneue Single Freight Train veröffentlicht. Mit diesem energiegeladenen Track zeigen die fünf Jungs erneut ihre musikalische Vielseitigkeit und ihre Fähigkeit, Rockgrooves mit Metalriffs und eingängigen Popmelodien zu verschmelzen.

Seit ihrem Durchbruch im Jahr 2017 hat sich All Nine Yards einen Namen gemacht und begeistert Fans mit ihrem mitreißenden Sound und ihren gnadenlos energiegeladenen Liveshows. Von kleinen Clubs bis hin zu großen Festivalbühnen ziehen sie das Publikum in ihren Bann und hinterlassen eine bleibende Wirkung. Ihre Musik ist eine explosive Mischung aus Rock, Metal und Pop, die die Genregrenzen überschreitet und mitreißende Melodien mit kraftvollen Hardrock-Elementen verbindet.

Bisher hat die Band eine EP, ein vollständiges Album und zwei Singles veröffentlicht, die zu beeindruckenden Erfolgen geführt haben. Mit über 1,9 Millionen Spotify-Streams und 20.000 internationalen Followern hat All Nine Yards bewiesen, dass sie sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene eine starke Fangemeinde haben. Ihr einzigartiger Sound, der irgendwo zwischen Stone Sour, Bring Me The Horizon und Guns N‘ Roses anzusiedeln ist, hat sie zu einem Favoriten in der Rock- und Metal-Szene gemacht.

Freight Train ist ein weiterer Beleg für das musikalische Talent und die Kreativität von All Nine Yards. Der Song präsentiert die charakteristischen kraftvollen Gitarrenriffs, treibenden Rhythmen und den mitreißenden Gesang, für den die Band bekannt ist. Die Single ist seit dem 21.07.2023 auf allen Streaming-Plattformen verfügbar und wird zweifellos die Fans begeistern und neue Hörer in ihren Bann ziehen.