Generation Steel: stellen Artwork und Tracklist vom neuen Album „Lionheart“ vor, das am 27.10.2023 erscheint

Generation Steel verkünden heute die ersten Details zum neuen Album Lionheart. Die Band stellt heute das von Gyula Havancsák gefertigte Artwork sowie die Tracklist vor. Das erneut von Uwe Lulis (Accept) produzierte Album wird am 27.10.2023 bei El Puerto Records erscheinen. Parallel dazu präsentiert die Band weitere Live-Termine. Neben der Tour mit Manimal stehen auch diverse Einzelshows auf dem Programm. Am 2. August 2023 begleiten die hessischen Teutonic-Metaller Generation Steel die Legende Jag Panzer bei deren Gig in der Goldgruppe Kassel.

Generation Steel nehmen uns mit auf eine Reise der Selbsterkenntnis und zeigen uns, dass der Weg zur Freiheit nicht nur mit Mut, sondern auch mit Opfern gepflastert ist. Lionheart fordert dazu auf, sich den Ängsten und der Ungewissheit entgegenzustellen, die nach dem Durchbrechen der Ketten auf uns warten. Dabei entfaltet es eine ergreifende Hymne an die schlummernde menschliche Stärke, die darauf wartet, entfesselt zu werden.

Bereit, die Fesseln zu sprengen? Taucht ein in Lionheart und erlebt die wahre Essenz des Heavy Metal!

Generation Steel zeigen sich selbstbewusst: Ziel des neuen Albums war es, die Songs noch interessanter und dynamischer zu gestalten, clevere Arrangements zu liefern und auf das erste Album einen draufzusetzen.

Lionheart – Tracklist: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Baptized In Sorrow

2. Bloodrage

3. Lionheart

4. Executor

5. Wastelands

6. The Lost And The Damned

7. Forevermore

8. The Ripper

9. Left Alone

10. United

Tourdaten – Generation Steel

17.11.23 Manimal | Essen | Don’t Panic

18.11.23 Manimal | Siegburg | Kubana

19.11.23 Manimal | Kassel | Goldgrube

21.11.23 Manimal | Mannheim | 7er-Club

22.11.23 Manimal | München | Backstage

23.11.23 Manimal | Nürnberg | Cult

24.11.23 Manimal | Selb | Rockclub Nordbayern

25.11.23 Manimal | Hanerau-Hademarschen | Hardemarscher Hof

26.11.23 Manimal | Bree | Ragnarok

Die Tour wird präsentiert von:

AFM Records, Powermetal.de, Time For Metal & Musix

Generation Steel online:

https://www.facebook.com/GenerationSteelOfficial

https://www.instagram.com/generation_steel_metal/