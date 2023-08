Waldgeflüster: kündigen neue EP „Unter Bronzenen Kronen“ an

Waldgeflüster zeigen eine individuelle Mischung aus melancholischen und naturverbundenen Themen. Das im Herbst 2005 gegründete Projekt huldigt dem Black Metal und seiner Vielschichtigkeit mit jeder Note und jedem Wort der lyrischen Songs. Das erste Demo Stimmen im Wind wurde im Sommer des folgenden Jahres veröffentlicht. Über das Label Black Blood Records wurde im Februar 2009 das Debüt Herbstklagen veröffentlicht.

Der Sound von Waldgeflüster verstand es, die unheimliche Kraft der Natur durch harmonische aber auch überwältigende Melodien einzufangen, während die Texte die projizierten Gedanken und Gefühle unterstrichen und somit die Platte perfektionierten. Mit seinem Bruder P. Winterherz entstand 2011 das Konzeptalbum Femundsmarka –Eine Reise In Drei Kapiteln. Nach der Veröffentlichung des Nachfolgers Meine Fesseln ist Waldgeflüster seit August 2014 kein Soloprojekt mehr, sondern eine komplette Band. Nachdem Arvagr, Domi, Markus und Thomas bereits seit einigen Jahren als Live-Musiker unterwegs waren, wurden sie zu Vollmitgliedern von Waldgeflüster.

Mit dem Beitritt zum schwedischen Label Nordvis veröffentlichten Waldgeflüster ihre erste Split mit ihren Brüdern Panopticon, kurz darauf folgte das hochgelobte Album Ruinen. 2019 erschien mit Mondscheinsonaten ihr fünftes Album in voller Länge. Seit 2007 spielten Waldgeflüster viele Shows in ganz Europa und der Welt, darunter Highlights wie das Summer Breeze und das Ragnarök Festival, ein Festival der Hammerheart Brewing Company in den USA und eine Europatournee im Frühjahr 2018 mit Angantyr und Ereb Altor.

Im Jahr 2021 schlossen sich Waldgeflüster dem hochgelobten Roster von AOP Records an, das sich um die zukünftigen Bestrebungen der Band kümmern wird. In diesem Jahr erschien ihr 6. Album Dahoam, das in den offiziellen deutschen Albumcharts auf Platz 49 einstieg. 2023 folgt nun das neue Mini-Album Unter Bronzenen Kronen.

Waldgeflüster: Black Metal – Emotional, Profound, Nature-Bound …

Die Sammlung von vier herbstlichen Songs, darunter zwei Covers, zeigt, dass Waldgeflüster ihren Sound weiter perfektioniert haben, um den Hörer immer tiefer in ihre Welt der Melancholie zu ziehen.

Veröffentlichung: 29. September via AOP Records