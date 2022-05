Evergrey: läuten mit „A Heartless Portrait (The Orphean Testament“) eine neue Ära ein

Ein Schleier der Dunkelheit legt sich von Göteborg aus über die Welt: Evergrey schreiben mit ihrem 13. Studioalbum A Heartless Portrait (The Orphean Testament), 20. Mai 2022 via Napalm Records, ein neues Kapitel der Bandgeschichte. Klangliche Melancholie und ergreifende Texte gehen einher mit progressiver Härte und brennender Emotionalität und lassen den Hörer sprachlos zurück. Ganz ohne Zweifel zementieren Evergrey erneut ihren Stand an der Spitze der Szene eindrucksvoller als je zuvor!

Angeführt von Gründer, Sänger und Gitarrist Tom S. Englund, loten die Schweden seit 25 Jahren die Gefilde des Progressive Metal aus, kombinieren diese mit schwerem Melodic Metal und malen so mit bis dato zwölf veröffentlichten Studioalben unverkennbare Klangbilder. A Heartless Portrait (The Orphean Testament), der Nachfolger des erfolgreichen 2021er-Albums Escape Of The Phoenix (das zahlreiche Chartplatzierungen weltweit erreichte), ist eine 10-Track-Melange, bei der jede Note, jedes Riff und jedes Wort pure Poesie versprüht und eine Intensität erzeugt, die von der ersten Sekunde an fesselt. Das neue Werk beeindruckt mit einer makellosen Produktion, die sowohl der von Herzen kommenden Ehrlichkeit als auch intensiver Härte gekonnt Raum gibt. Tosende instrumentale Kräfte aus wütenden, technisch versierten Riffs, gellenden Soli und dramatischen Synths verweben Evergrey mit der tiefgehenden Gesangsdarbietung von Mastermind Englund – einer der markantesten Stimmen im Metal. Er balanciert Härte und Schwere mit einer unbestreitbar gefühlvollen Herangehensweise und krönt sie mit melancholischen, zum Nachdenken anregenden Texten, die mit jedem Durchlauf tiefer gehen und lange nachhallen. Der stampfende Opener Save Us spiegelt direkt alles wider, wofür das Album steht. Denn er setzt sofort mit atemberaubender Gitarrenarbeit ein und enthüllt einen Refrain, der ohne Frage in die Annalen der Evergrey-Diskografie eingehen wird! Als ganz besondere Zugabe dienen hier hunderte, eigens von Fans eingesungene Aufnahmen. Songs wie Midwinter Calls, der ebenfalls durch Fan-Beteiligung besticht – Evergrey haben hierfür Publikumsaufnahmen ihrer letzten Schweden-Tour verwendet -, und The Great Unwashed ziehen den Hörer mit groovender, flirrender Instrumentierung in ihren Bann. Ungestüme Dynamik trifft erneut auf exzellente Gesangsleistung! Das gefühlvolle Wildfires dreht die Lautstärke hingegen nach unten und offeriert eine Gänsehaut-Ballade die schmerzt und gleichermaßen heilt. Call Out The Dark beginnt atmosphärisch mit akzentuierten Keys und entwickelt sich im Handumdrehen zu einem intensiven Stück mit Symphonic- und Power-Metal-Attributen, während der längste Track, The Orphean Testament, die härtesten Facetten des Albums offenlegt. Eine gefühlvolle Einleitung lockt in das eingängige Heartless und schafft durch seinen eindringlichen Refrain und abwechslungsreiches Tempo ein weiteres magisches Hörerlebnis.

A Heartless Portrait (The Orphean Testament) ist der Beweis dafür, dass Evergrey niemandem mehr etwas beweisen müssen, aber dennoch eindrucksvoll zeigen, dass der Kreativität auch nach über 25 Jahren keine Grenzen gesetzt sind.

A Heartless Portrait (The Orphean Testament) Tracklist:

1. Save Us

2. Midwinter Calls

3. Ominous

4. Call Out The Dark

5. The Orphean Testament

6. Reawakening

7. The Great Unwashed

8. Heartless

9. Blindfolded

10.Wildfires

Evergrey – European Tour 2022

16.09.22 NL – Eindhoven / Dynamo

17.09.22 GB – London / 229 venue

18.09.22 GB – Nottingham / Rescue Rooms

19.09.22 GB – Bristol / Thekla

20.09.22 GB – Manchester / Academy 3

21.09.22 IE – Dublin / Voodoo Lounge

22.09.22 GB – Glasgow / Cathouse

23.09.22 GB – Newcastle / St Dom’s Social Club

24.09.22 GB – Birmingham / The Asylum 2

25.09.22 NL – Leiden / Gebr. De Nobel

27.09.22 DE – Bremen / Tivoli

28.09.22 DE – Stuttgart / Im Wizemann Club

29.09.22 DE – Berlin / Columbia Theater

30.09.22 DE – Hamburg / Bahnhof Pauli

01.10.22 DE – Oberhausen / Resonanzwerk

02.10.22 DE – Lindau / Club Vaudeville

03.10.22 FR – Colmar / Le Grillen

04.10.22 DE – München / Backstage Halle

05.10.22 DE – Hannover / Faust

06.10.22 DE – Aschaffenburg / Colos-Saal

07.10.22 BE – Vosselaar / Biebob

08.10.22 DE – Mannheim / 7er Club

09.10.22 SI – Ljubljana / Orto Bar

11.10.22 HU – Budapest / Barba Negra

12.10.22 AT – Graz / Dom im Berg

13.10.22 PL – Wroclaw / Akademia

14.10.22 AT – Wien / Viper Room

15.10.22 DE – Nürnberg / Hirsch

16.10.22 DE – Trier / Mergener Hof

17.10.22 CH – Luzern / Schüür

18.10.22 FR – Lyon / CCO Villeurbanne

19.10.22 ES – Barcelona / Boveda

20.10.22 ES – Madrid / Shoko

21.10.22 ES – Pamplona / Totem

22.10.22 FR – Toulouse / L’Usine

23.10.22 FR – Paris / Petit Bain

A Heartless Portrait (The Orphean Testament) ist verfügbar in folgenden Formaten:

Deluxe Box (incl. Canvas, Pendant, Liner Notes on Pergament Paper) – limited to 500 copies worldwide

2LP Gatefold “Die Hard” Marbled Red/Black (incl. Slipmat + 7inch (black) w/ 2 exclusive Bonus Tracks) – limited to 500 copies worldwide

2LP Gatefold Glow in the Dark – limited to 500 copies worldwide

2LP Gatefold Black

2LP Gatefold Gold – Band exclusive, limited to 300 copies worldwide

CD Digisleeve

Digital Album

Evergrey sind:

Tom S. Englund – Vocals, Guitars

Henrik Danhage – Guitars

Rikard Zander – Keys

Jonas Ekdahl – Drums

Johan Niemann – Bass

