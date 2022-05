Gggolddd (fka Gold): kündigen spezielle Show im TivoliVredenburg an

Die niederländischen Dark-Alternative-Innovator:innen Gggolddd werden zur Unterstützung ihres neuen Albums This Shame Should Not Be Mine nicht nur auf Tour gehen, sondern auch im TivoliVredenburg einen ganz besonderen Gig präsentieren.

Am 5. Juli wird die Band ihr berühmtes und emotional provokantes Set mit Songs aus ihrer neuesten Veröffentlichung This Shame Should Not Be Mine spielen.

Support-Acts werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Tickets können hier erworben werden.

Die Band kommentiert: „Die Resonanz auf das Album war überwältigend, sowohl beim Publikum als auch bei der Presse. Diese Show gibt vielen Menschen nach den beiden Roadburn-Auftritten die erste Gelegenheit, This Shame Should Not Be Mine live zu erleben. Der Pandora-Raum wird sicherlich für einen sehr intimen und persönlichen Rahmen sorgen, in dem wir uns verbinden und diesen Meilenstein feiern können.“

Mehr über das TivoliVredenburg: Im Zentrum der mittelalterlichen Stadt Utrecht gelegen, öffnete das TivoliVredenburg 2014 seine Pforten und ist ein bekannter Treffpunkt für alle Musikrichtungen, die unter einem Dach zusammenkommen. Atemberaubende moderne Architektur und mehrere Säle mit perfekter Akustik machen das TivoliVredenburg zu einem einzigartigen zeitgenössischen Musikkomplex.

Gggolddd live 2022:

May 22, 2022 – Lille, FR @ The Black Lab

June 2, 2022 – Gdansk, PL @ Mystic Fest

June 5, 2022 – Tilburg, NL @ Tivoli Pandora

July 29, 2022 – Alba Iulia, RO @ Dark Bombastic Evening

September 13, 2022 – Colchester, UK @ Arts Centre

September 14, 2022 – Leeds, UK @ City Varieties

September 15, 2022 – Glasgow, UK @ St. Lukes

September 16, 2022 – London, UK @ Koko

September 24, 2022 – La Breiche, FR @ L’homme Sauvage Festival

October 7, 2022 – Barcelona, ES @ Amfest

December 17, 2022 – Paris, FR @ Bataclan

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen:

Unsere Meinung zu This Shame Should Not Be Mine: