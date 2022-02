Gggolddd (fka Gold): veröffentlichen neue Single aus dem kommenden Album „This Shame Should Not Be Mine“

Die Dark-Alternative-Innovatoren Gggolddd haben eine beeindruckende neue Single aus ihrem kommenden Album This Shame Should Not Be Mine veröffentlicht. Invisible handelt davon, sich allein und ungesehen zu fühlen, nachdem man sexuelle Übergriffe erlebt hat. Es geht darum, alles für sich zu behalten. Das macht es unmöglich, das Trauma zu verarbeiten. Man fühlt sich isoliert und allein – wie in den Dreharbeiten zu dem Video deutlich wird, in dem Sängerin Milena Eva in einem isolierten Rahmen aus nichts als Schwarz positioniert ist.

Milena führt aus: „Ich hatte Mühe, laut zu sagen, dass ich Schmerzen hatte. Man diese Verletzlichkeit in den superintimen elektronischen Teilen hören. Und die überwältigende Wirkung eines solchen Traumas spürt man in den riesigen, bombastischen Refrains. Der Angriff auf mich geschah vor Jahren, und ich habe es aus Scham und Schuld geheim gehalten. Jedes Mal, wenn ich jemanden neues kennenlernte oder mich unsicher fühlte, wurde ich regelrecht paranoid. Ich hatte solche Angst, dass die Leute an meinem Gesicht erkennen konnten, dass es mir nicht gut ging. Ich habe versucht, alles zusammenzuhalten. Ich täuschte mich durch alles. Jetzt weiß ich, dass das wirklich giftig für meinen Geist und meinen Körper war. Es machte mich buchstäblich krank. Die Scham und die Angst fordern ihren Tribut. Ich denke, wir sollten alle gut auf uns selbst schauen. Wie können wir sicherstellen, dass so ein Angriff nicht mehr passiert? Und wie entwickeln wir uns zu einer Welt, in der Menschen ohne Scham leben können?“

Invisible feierte exklusiv bei Revolver Premiere:

This Shame Should Not Be Mine, das bisher ehrgeizigste und meisterhafteste Werk der Band, wurde in der Stille des Pandemie-Lockdowns im Jahr 2020 konzipiert, teils als Möglichkeit für Gggolddd-Leadsängerin Milena Eva, sich mit Teilen ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen, und teils als Reaktion auf die Roadburn-Festival-Einladung, ein Auftragswerk für die Online-Ausgabe 2021 beizusteuern.

„Während das Album die Geschichte meiner persönlichen Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen erzählt, geht es im Song Notes On How To Trust darum, nach einem solchen Trauma wieder Vertrauen zu gewinnen. Wenn jede Grenze verschwommen ist und jede Person, die man trifft, ein mögliches Risiko darstellt, ist es eine Herausforderung, bei Verstand zu bleiben.“

– Milena Eva

Mehr über This Shame Should Not Be Mine:

In der Stille des Lockdowns 2020 wurde Milena Eva mit Teilen ihrer Vergangenheit konfrontiert, die lange begraben waren. An die Oberfläche sprudelnd, fügten sich verdrängte Erinnerungen und traumatische Ereignisse in ihren Alltag ein, bis sie nicht mehr ignoriert werden konnten. Da sie keine andere Wahl hatte, als sich ihrer Vergangenheit zu stellen, akzeptierte sie ihre Präsenz in der Gegenwart, wie einen unwillkommenen Hausgast in bereits unangenehmen Zeiten.

Ungefähr zur gleichen Zeit wandte sich das Roadburn Festival an Gggolddd, um eine Auftragsarbeit für die Online-Ausgabe des 2021er Festivals zu erfragen. Diese Gelegenheit bot Milena ein kreatives Ventil, um ihre Emotionen zu verarbeiten. Kurz vor ihrem Roadburn-Auftritt gab Milena bekannt, dass sie im Alter von 19 Jahren vergewaltigt worden war. Es sind die Erinnerungen an diese Zeit und ihre bleibende Wirkung, die This Shame Should Not Be Mine beeinflussten.

Nach der Roadburn-Show – die das meistgesehene und meistdiskutierte Set des Festivals war und von den Zuschauer:innen mit Acts wie Portishead, Massive Attack und Björk verglichen wurden – wollten Gggolddd die Arbeit am neuen Album so schnell wie möglich aufnehmen. Sie kehrten zu Jaime Gomez Arrelanos Orgone Studio (Ghost, Grave Pleasures, Paradise Lost…) in Großbritannien zurück, wo sie auch das Album Why Aren’t You Laughing? aufgenommen hatten. Sie nahmen sich mehr Zeit für die Recordings als bei früheren Sessions und arbeiteten in einem Tempo, das Raum zum Atmen und Verarbeiten ließ. Der abgelegene Standort des Studios brachte Milena in die Stille ihrer vorherigen emotionalen Konfrontationen; nur dieses Mal umarmte sie die Stille, die Distanz zum wirklichen Leben und die Weitläufigkeit der Umgebung.

Das Mastering wurde von Cicely Balston übernommen, um sicherzustellen, dass die Geschichte und alle musikalischen Ideen mit maximaler Wirkung umgesetzt wurden. Dieses Setup zusammen mit der Aufnahmeumgebung ermöglichte es Gggolddd, das Album so zu gestalten, wie sie es sich vorgestellt hatten: ein dunkles und zeitgenössisches Pop-Werk, das in seinem eigenen Klanguniversum existiert.

Visuell wird das Album durch ein atemberaubendes Artwork des in Mailand ansässigen Fotografen Szilveszter Makó ergänzt. Die Bilder, die Milena als präraffaelitische Schönheit in Rüstung zeigen, sind eine Metapher für die emotionale Rüstung, die sie seit Jahren trägt.

Mit This Shame Should Not Be Mine haben Gggolddd das bisher mutigste und ehrgeizigste Werk ihrer Karriere abgeliefert. Diese zehn Tracks fangen die Essenz sowohl extremer Verletzlichkeit als auch der Stärke ein, die aus dem Prozess der Wiedererlangung des Eigentums an der eigenen Vergangenheit gewonnen wird, und sind eine intime Anthologie transformativer Kraft.

This Shame Should Not Be Mine erscheint am 1. April 2022 über Artoffact Records aus Toronto als Deluxe-Doppel-Vinyl- und Doppel-CD-Editionen, die eine Aufnahme des Roadburn-Festival-Auftritts der Band von 2021 als Bonusmaterial enthalten. Das Album ist auch als eigenständige Single-LP-Edition sowie als digitale Konfigurationen in Streaming- und Download-Stores erhältlich.

Tracklist:

1. I Wish I Was A Wild Thing With A Simple Heart

2. Strawberry Supper

3. Like Magic

4. Spring

5. Invisible

6. I Won’t Let You Down

7. Notes On How To Trust

8. This Shame Should Not Be Mine

9. On You

10. Beat By Beat

Über Gggolddd (f/k/a GOLD):

Gggolddd haben vier Studioalben veröffentlicht, die von der Kritik weithin gelobt wurden, und mit ihrer dunklen, hypnotischen Interpretation von Popmusik die Aufmerksamkeit internationaler Medien auf sich zogen. Mit ihren Wurzeln in der Rockmusik setzt die Band auf Experimentierfreude und lässt sich in ihrer Arbeit von Genregrenzen nicht einschränken. Gggolddd tourten mit so unterschiedlichen Acts wie Converge und New Model Army und traten auf international renommierten Festivals wie Hellfest und Roadburn auf – letztere luden Thomas und Milena ein, ihre Kuratoren für 2022 zu sein.

Gggolddd sind:

Danielle Warners – Bassgitarre

Igor Wouters – Schlagzeug

Jaka Bolič – Gitarren

Milena Eva – Gesang, Elektronik

Thomas Sciarone – Gitarren, Elektronik

Vincent Shore – Gitarren

