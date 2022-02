Mono Inc.: starten Tour nun erst am 22.04.22

Aufgrund der anhaltenden Pandemie muss die The Book Of Fire 2022-Tour der #1-Band Mono Inc. erneut verschoben werden. Die Konzerte in Würzburg, Erfurt, Memmingen, Potsdam und Görlitz entfallen leider ersatzlos.

Hier das offizielle Statement der Band.

„Liebe Raben,

der Rest der Welt erklärt die Pandemie größtenteils für beendet und macht dadurch Tourneen durch volle Arenen wieder möglich – Deutschland leider nicht. Dadurch sind wir leider gezwungen, mit blutendem Rabenherz und einer großen Portion Enttäuschung, die Termine der The Book Of Fire, die vor Ostern 2022 geplant waren, erneut zu verschieben.

Für ein paar wenige Städte konnte leider kein adäquater Ersatztermin gefunden werden, wodurch diese Konzerte abgesagt werden müssen. Das betrifft im Einzelnen: Würzburg, Erfurt, Memmingen, Potsdam und Görlitz. Diese Städte werden bei der nächsten Tour wieder berücksichtigt. Tickets für diese Shows werden von den Vorverkaufsstellen, bei denen diese erworben wurden, umgehend und problemlos erstattet.

Alle anderen Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit. Sollte einer der Ersatztermine nicht passen, können bereits erworbene Tickets natürlich auch umgehend und problemlos erstattet werden.

Der verspätete Tourauftakt findet nun am 22.04. in Bremen statt und danach rocken wir mit Euch bis zum 30.06. in 24 Städten in Deutschland und Europa. Wir freuen uns auf Euch, wo auch immer wir uns treffen werden, und danken Euch an dieser Stelle noch einmal für Euren immerwährenden Support und Euer Verständnis. Lasst uns positiv denken, wenn es auf den letzten Metern auch zunehmend schwerer wird.

Der Rabe wird fliegen!

Eure Monos“

Tourdaten:

Special Guests: Lacrimas Profundere* Manntra°

Präsentatoren: EMP, Piranha, Orkus Magazin, Musix, SLAM & NoCut Entertainment

22.04. Bremen – Aladin*

23.04. Braunschweig – Westand*

24.04. Rostock – Moya*

29.04. Osnabrück – Rosenhof*

30.04. Köln – Live Music Hall*

06.05. UK – London – Underworld

07.05. UK – Manchester – Rebellion

08.05. UK – Bristol – Exchange

12.05. Wiesbaden – Schlachthof°

13.05. Leipzig – Auensee° AUSVERKAUFT

14.05. Hamburg – Sporthalle°

25.05. Saarbrücken – Garage*

26.05. Stuttgart – Im Wizemann* AUSVERKAUFT

27.05. Nürnberg – Löwensaal* (hochverlegt aus dem Z-Bau)

28.05. München – Backstage°

29.05. Berlin – Columbiahalle°

03.06. Kiel – Die Pumpe°

05.06. CH – Pratteln – Z7°

10.06. Hannover – Capitol* (hochverlegt aus dem Pavillon)

11.06. Oberhausen – Turbinenhalle*

17.06. Dresden – Tante Ju° (verlegt aus dem Alten Schlachthof)

18.06. PL – Warschau – Progresja

24.06. Magdeburg – Factory*

30.06. NL – Enschede – Metropool