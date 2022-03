GGGOLDDD (fka GOLD): veröffentlichen Tourdaten

Die niederländischen Dark-Alternative-Innovator:innen GGGOLDDD werden zur Unterstützung ihres neuen Albums This Shame Should Not Be Mine auf Tour gehen. Die Band wird Anfang April vor ihrer Headliner-Show beim Roadburn Festival als Support für Amenra unterwegs sein.

Darauf folgen eine Reihe von Festivalterminen.

Weitere Termine werden im Laufe des Jahres bekannt gegeben.

Tickets findet Ihr hier: https://www.bandsintown.com/a/46810-gggolddd

Die Band kommentiert: „Es ist so lange her, dass wir eine Live-Show gespielt haben. Wir freuen uns sehr darauf, Euch zu sehen und unsere neue Musik zu spielen. Es wird ein emotionaler Ritt 🎢. Ich weine nicht, Ihr weint 😭❤️!“

Full Dates:

April 2 – Paris, France @ Élysée Montmartre*

April 4 – Esch, Luxembourg @ Rockhal*

April 5 – Utrecht, Netherlands @ Tivoli Ronda*

April 6 – Cologne, Germany @ Essigfabrik*

April 12 – Berlin, Germany @ Astra Kulturhaus*

April 22 – Tillberg, Netherlands @ Roadburn Festival

June 2 – Gdańsk, Poland @ Mystic Fest

July 29 – Alba Iulia, Romania @ Dark Bombastic Evening

September 24 – Pyrénées, France @ L’Homme Sauvage

October 7 – Barcelona, Spain @ AMFest

December 17 – Paris, France @ Bataclan+

*Supporting Amenra

+Supporting Alcest

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: