The Rock ’n‘ Roll Wrestling Bash – „Madley Of Mayhem“-Tour 2022: es geht wieder los

Seit mehr als 18 Jahren ist Deutschlands verrückteste Show The Rock ’n‘ Roll Wrestling Bash auf der Welt unterwegs, um gute Musik, unkonventionelle Showproduktionen, Kunst und viel Spaß zu verbreiten. Viele große Meilensteine wurden erreicht und viele eigene Rekorde gesprengt. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Tour auf 2022 verschoben werden. Neue Termine stehen stehen fest und sehr viel Action, gute Musik und rockige Laune wird erwartet!

Madley Of Mayhem!

Die nächste Tournee bekam den Titel Madley Of Mayhem, denn es wird ein „Beast-of“ der vergangenen verrückten Jahre. Daher das Wortspiel „Medley“ und „MADley“. Das Publikum erwartet in diesem Jahr ein sich wandelndes Bühnenbild mit ganz besonderen Darbietungen. Im Ring werden neben altbekannten und geliebten Charakteren auch neue Kreationen das Licht der Bühne erblicken. Natürlich sorgt El Brujo [Brucho] wie immer für die musikalische Untermalung der Show. Neben den beliebten Brujo-Hits wird er dieses Jahr auch neues Material präsentieren. In den vergangenen Monaten hat El Brujo in Zusammenarbeit mit Peter van Elderen, Frontmann der Kultband Peter Pan Speedrock aus den Niederlanden, das The-Rock’n’Roll-Wrestling-Bash-Nebenprojekt Struja Spectra 13 gegründet und neues Material geschrieben. Dabei haben sich die beiden komplett ihrer Kreativität hingegeben und Musik entwickelt, die so comicesque ist wie die Show selbst. Unter Umständen darf das Publikum Peter van Elderen ebenfalls auf einigen Shows sehen. Das wird noch kurzfristig bekanntgegeben. Sicherlich wird die Show anders umgesetzt werden müssen als vor der Pandemie. Jedoch sieht Martinez gerade in den geltenden Bestimmungen den Anreiz und nutzt den entsprechenden Druck, um seinem Publikum eine andere und neue Version des Rock’n’Roll Wrestling Bash darbieten zu können. Wer The Rock’n’Roll Wrestling Bash bereits kennt, weiß, dass hier nie mit verrückten, gut umgesetzten Ideen gegeizt wird. Und gerade in diesen Zeiten wird darauf noch mehr Wert gelegt. Ein besonderer Tourstopp findet am 10.12.2021 in München statt: Hier wird die bayrische Version des im vergangenen Jahr erstmalig produzierten Bashfest (das The Rock’n’Roll Wrestling Bash Festival) stattfinden. Anlass ist das zehnjährige Jubiläum des Bash im Backstage. Es werden zehn Jahre Freundschaft und Partnerschaft gefeiert. Dazu hat das Backstage eine wundervolle Programmgestaltung aus weiteren Bands, Kleinkünstlern, DJs und vielen anderen zusammengestellt. Als Opening-Band der gesamten Tournee haben sich die Frankfurter Punkrocker Brandgefährlich angemeldet. Es ist also wieder etwas für jeden dabei.

Die neuen Termine für 2022:

07.05.2022 Grünspan – Hamburg

16.07.2022 Hellfest Open Air – Clisson FR

12.08.2022 Festsaal Kreuzberg – Berlin

24.09.2022 Club Vaudeville – Lindau a.B.

30.09.2022 Garage – Saarbrücken

01.10.2022 Carlswerk Victoria – Köln

02.10.2022 FZW – Dortmund

30.12.2022 Backstage Werk – München

Tickets findet ihr unter: www.eventim.de/artist/the-rock-n-roll-wrestling-bash

www.rockandrollwrestlingbash.com

https://www.facebook.com/TheRocknRollWrestlingBash