Opeth: enthüllen neue Single ‚Width Of A Circle‘

Opeth sind unerreicht. Seit 1990 trotzdem die Schweden allen Konventionen, schlugen sich immer wieder durch und veröffentlichten 13 intensive Alben, die ihr Genre prägten und die Band zu einem der größten Progressive Rock/Metal Acts der Welt machten. Und sie streben immer noch danach, immer einen Ticken besser zu werden, selbst nach 2 Millionen verkauften Alben und einem Nummer 1 Chartserfolg in Deutschland mit Sorceress im Jahr 2016. Kurz bevor sie sich nun auf ihre US-Tour mit Mastodon begeben, verkündet die Truppe um Frontmann Mikael Åkerfeldt die Veröffentlichung von In Cauda Venenum (Extended Edition) für den 13. Mai.

Das Release ist als Digipak erhältlich und enthält neben der englischen und schwedischen Version des letzten Albums In Cauda Venenum ein neugestaltetes Booklet des Künstlers Travis Smith und zudem eine dritte CD, die drei zuvor unveröffentlichte Bonustracks in jeweils englisch und schwedisch enthält:

The Mob / Pöbeln

Width Of A Circle / Cirkelns Riktning

Freedom & Tyranny / Frihet & Tyranni

In Cauda Venenum (Extended Edition) ist nun im Vorverkauf. Außerdem erscheint am 13. Mai die streng limitierte Connoisseur Edition Vinylbox, die dieselben Bonustracks enthält, aber von Mikael Akerfeldt speziell für Vinyl geremastered wurde und nun erstmals in den USA in den Plattenläden steht und weiterhin im Bandshop verfügbar ist.

Bestellt eure Edition hier: https://opeth.afr.link/InCaudaVenenum

Um einen Vorgeschmack für die bisher unveröffentlichten Songs zu bekommen, könnt ihr hier Width Of A Circle auf der Streamingplattform eurer Wahl genießen: https://opeth.afr.link/WidthOfACircle

Kommende Opeth Tourdaten – Tickets sind erhältlich unter opeth.com/tour-dates

Opeth, Co-Headline-Tour mit Mastodon:

21.04.2022 CN – Place Bell – Montreal, QC

22.04.2022 CN – Queen Elizabeth Theatre – Toronto, ON

23.04.2022 US – Agora Theater & Ballroom – Cleveland, OH

24.04.2022 US – Stage AE – Pittsburgh, PA

26.04.2022 US – The Met – Philadelphia, PA

28.04.2022 US – Aragon Ballroom – Chicago, IL

29.04.2022 US – Masonic Temple Theatre – Detroit, MI

30.04.2022 US – The Rave/Eagles Club – Milwaukee, WI

01.05.2022 US – Myth Live – St. Paul, MN

03.05.2022 CN – TCU Place – Saskatoon, SK

04.05.2022 CN – Grey Eagle Events Centre – Calgary, AB

05.05.2022 CN – EDM Expo Centre – Edmonton, AB

07.05.2022 CN – Thunderbird Sports Centre – Vancouver, BC

08.05.2022 US – Paramount Theatre – Seattle, WA

09.05.2022 US – Keller Auditorium – Portland, OR

11.05.2022 US – Municipal Auditorium – Riverside, CA

02.06.2022 PL – Gdansk, Mystic Festival

10.06.2022 SE – Norje, Sweden Rock Fest

16.06.2022 DK – Copenhagen, Copenhell

17.06.2022 FR – Clisson, Hellfest

18.06.2022 BE – Dessel, Graspop

25.06.2022 NO – Oslo, Tons of Rock

30.06.2022 ES – Vivero, Resurrection Fest

02.07.2022 FI – Seinajoki, Provinsso Rock Fest

03.08.2022 NO – Bergen, Beyond The Gates Fest

06.08.2022 ES – Villena/Alicante, Leyendas Del Rock Fest

13.08.2022 FI – Oulu, North Of Hell Fest

20.08.2022 UK – Bristol, ArcTanGent

Support: The Vintage Caravan

14.09.2022 EST – Tallinn, Helitehas

15.09.2022 LAT – Riga, Palladium

16.09.2022 PL – Warsaw, Progresja

17.09.2022 PL – Wroclaw, A2

19.09.2022 CZ – Prague, Forum Karlin

20.09.2022 AT – Vienna, Arena

21.09.2022 HU – Budapest, Barba Negra

23.09.2022 RO – Bucharest, Arenale Romane

24.09.2022 BU – Plovdiv, Roman Amphitheatre

26.09.2022 CRO – Zagreb, Culture Factory

27.09.2022 IT – Milan, Teatro Degli Arcimboldi

28.09.2022 IT – Rome, Ostia Antica Theatre

30th Anniversary Tour – Opeth By Request Set

12.11.2022 DE – Wiesbaden, Schlachthof

14.11.2022 DE – Berlin, Admiral Palast

15.11.2022 DE – Wuppertal, Historische Posthalle

16.11.2022 FR – Paris, Pleyel

18.11.2022 UK – London, Eventim Apollo

19.11.2022 NL – Utrecht, TivoliVredenburg (Grote Zaal)

20.11.2022 NL – Utrecht, TivoliVredenburg (Ronda)

21.11.2022 DE – Zurich, Komplex

23.11.2022 ES – Barcelona, Razzmatazz

24.11.2022 ES – Bilbao, Santana 27

25.11.2022 ES – Madrid, La Riviera

26.11.2022 PT – Lisbon, Sala Tejo

Opeth online:

www.opeth.com

www.facebook.com/opeth