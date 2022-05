Glowing Ember Festival: alle Termine 2022 sind bestätigt

Nach den ersten beiden Konzerten im Frühjahr 2020 musste die Glowing Ember Festival Tour aufgrund der Corona Pandemie abgebrochen werden. Alle weiteren Termine wurden abgesagt und bis auf Weiteres verschoben. Doch nun gibt es frohe Kunde aus dem Hause NauntownMusic. Es wurde beschlossen, die Tour noch in diesem Jahr fortzusetzen.

Jetzt stehen alle Termine für dieses Jahr fest.

Neben dem bereits veröffentlichten Termin in Erfurt können wir auch die Shows in Oberhausen, Hamburg und Frankfurt bekannt geben.

04.06.2022 Erfurt – Club From Hell

18.06.2022 Oberhausen – Helvete

25.06.2022 Hamburg – Logo

22.07.2022 Frankfurt – Das Bett

Die nächsten Bandbestätigungen folgen in Kürze!

Am 4. Juni 2022 steigt das Event im Club From Hell in Erfurt.

Aufgehoben ist halt nicht aufgeschoben. Nachdem diese Show vor zwei Jahren (wie so viele andere Veranstaltungen auch) der Coronapandemie zum Opfer fiel, startet das Glowing Ember Festival Thüringen 2022 mit einem starken Line-Up.

Die richtig gute Nachricht zuerst: Macbeth, die bereits vor zwei Jahren als Headliner feststanden, sind bei der nachgeholten Veranstaltung wieder dabei! Zudem spielen an diesem Abend Barmy Rote, Twippelnister, [Soon] und Tuehf.

Line-Up GEF Thüringen:

Macbeth

Barmy Rote

Twippelnister

[Soon]

Tuehf

Die Glowing Ember Festival Tour wird seit 2016 veranstaltet. Im Fokus stehen dabei regionale Bands sowie jeweils namhafte Headliner. So konnten in den letzten Jahren starke Bands aus allen Stilrichtungen des Heavy Metal präsentiert werden wie unter anderem Majesty, Sacred Steel, Nitrogods, The Very End, Masterplan, Wizard, Revolution Eve, Squealer uvm.

www.facebook.com/glowingemberfestivals

Die Glowing Ember Festival Tour wird präsentiert von:

Hardline Rock & Metal Magazin

FFM Rock

Powermetal.de

NauntownMusic