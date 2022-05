Ghost Bath – Self Loather

Das Album Starmourner hat mich persönlich 2016 wirklich überrascht. Die Amerikaner Ghost Bath hatten es bis dahin nicht in meine Anlage geschafft – umso derber saßen die verzweifelten, gar wütenden Hooks, die quer durch den Death und Black Metal schossen und dabei stets depressiv, gar paranoide Vorstellungen im eigenen Hirn zündeten. Seit dem letzten Oktober haben die namenlosen Musiker mit Self Loather nachgelegt. In über 40 Minuten halten sie weiter die pechschwarze Flagge unerschrocken in den Himmel. Wie schon Starmourner erschien auch dieses Album über Nuclear Blast Records, um die Jungs weltweit bekannter zu machen. Die einzelnen zehn Sequenzen springen durch verschiedenste düstere Gedanken, um von euch sortiert zu werden. Ganz so einfach ist dieses Unterfangen jedoch nicht. Zwischen morbiden Passagen leben akustisch geprägte Melodienketten, die einzelne Werke förmlich an die Leine nehmen. Weniger selbstzerstörerisch, dafür bedachter bringen die Musiker ihre geschärften Waffen punktgenau ins Ziel. Sanguine Mask bildet in dieser Form einen der Höhepunkte von Self Loather. Mit der leichten Kurskorrektur im Rücken, bringen feine Klaviernoten das Doom und Psychedelic Herz eines Extreme Metallers zum schneller Schlagen. Irgendwo zwischen depressivem Black Metal und melodischem Doom Death Metal liegt das tonnenschwere Schlachtschiff Ghost Bath gesichert vor schweren Stürmen zu Anker. Gesanglich geht die Truppe aus Nordamerika keinen Mainstreamweg, kann in der Intensität der Growls punkten und bringt in der Vielseitigkeit einen spannenden Faktor mit ein. Deutlich gehen sie einen Schritt weg von Underground Bands wie Sterbend, die viel misanthropischer und depressiver den Selbstzerstörungsknopf drücken. Schmeißt man Primordial, Swallow The Sun und Watain zusammen, dürfte wohl Ghost Bath dabei herauskommen. Die nordamerikanischen Wurzeln werden nur zu gerne mit skandinavischem Dünger zum Wachsen gebracht, um tödliche Ranken wie Sinew And Vein zum Sprießen zu bringen. Wer wie meine Person erst jetzt in die neue Platte Self Loather kann, nehmt euch die Zeit, es lohnt sich!

