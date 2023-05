Glowing Ember Festival Tour: Billing für das Konzert in Nürnberg steht fest

Es geht weiter mit der Glowing Ember Festival Tour. Nachdem die ersten Konzerte 2023 im Oberhausener Club Helvete und im Club From Hell Erfurt erfolgreich über die Bühnen gingen, steht die dritte von insgesamt fünf Shows an. Am 27.05.2023 werden insgesamt sechs Bands im Nürnberger Z-Bau auftreten:

Storm In The Attic

Die Band Storm In The Attic um die charismatische Frontfrau Anny sprüht nur so vor überbordender Kreativität und musikalisch ist von Progressive Rock bis Doom-Metal alles dabei. In den Songs des Quartetts laden die emotionale dynamische Stimme der Sängerin und rhythmisch interessante, mitreißende instrumentale Passagen zum Bewegen, Träumen und Mitfühlen ein. Nachdem der geplante Auftritt von Storm In The Attic 2020 pandemiebedingt ausfallen musste, freuen wir uns sehr, dass er 2023 beim Glowing Ember Festival nachgeholt werden kann.

[Soon]

Das Dark Metal-Trio [Soon] hat inzwischen über 400 Konzerte im gesamten Bundesgebiet gespielt und dabei mit zahlreichen renommierten Acts die Bühne geteilt (z.B. Saltatio Mortis, Oomph!, End Of Green). Die Band hat dabei immer wieder mit ihrer energetischen Live-Show das Publikum begeistert! Die Songs von [Soon] sind geprägt von einer Mischung aus Melodie und Härte, und bestechen durch eingängige Refrains, melodischen Gesang und markante Gitarren-Soli.

Karmament

Die aufstrebende Nürnberger Thrash Band Karmament hat ein großes Arsenal an treibenden Riffs und hat mit seiner „in-your-face“-Attitüde bislang noch jedes Publikum zum Schwitzen. gebracht In den Stücken des Quartetts gibt es ausgefeilte Chordstrukturen, knallharte Breakdowns und melodische Tonfolgen zu hören. 2023 ist die Debütsingle Faceless One erschienen, die Karmament sicher auch live auf der Bühne im Z-Bau präsentieren werden.

Vermilion

Vermilion haben einen individuellen Stil kreiert, der sich durch Elemente aus Metalcore und Alternative Rock auszeichnet. Der Sound des Quintetts ist ausgesprochen energiegeladen, ebenso wie die Live-Performance der Band. Gitarren, Bass, Drums und Gesang sind alles, was sie brauchen, um das Publikum in ihren Bann zu ziehen. Ihre neue Single Point Of Return haben Vermilion am 27. Mai 2023 auch noch im Gepäck!

Grief Of Destruction

Seit Ende der vergangenen Dekade kreieren Grief Of Destruction ihre eigene Vision von Modern Death Metal! Düsterer, melodisch-progressiver Metal, eine Melange aus bedrückender und zugleich mitreißender Musik, aus treibenden und filigranen Riffs, geknüppelten und walzenden Drums sowie außergewöhnlicher Rhythmik. Die Vocals wechseln dabei zwischen kreischend-growlend und krächzend. Wir sind sehr gespannt auf den Gig von G.O.D.!

Seven Lost Hours

Musikalisch verbinden Seven Lost Hours eingängige Melodien mit der Energie und Kraft des Hardrocks. Dabei mischen sie bewusst Tradition und Moderne zu einer stimmigen Melange. Mit diesem bewährten Rezept wird das Quartett sicher auch live wieder die Fans beim Glowing Ember Festival in Nürnberg begeistern!

Hier geht es zur Facebook-Veranstaltung

Am 3. Juni geht es weiter mit dem Glowing Ember Festival Konzert in Frankfurt (Bett). Weitere Infos dazu folgen in Kürze. Tickets für das Bett gibt es hier: https://das-bett.reservix.de/p/reservix/event/2113277

Nachdem 2022 zwei neue sowie zwei durch die Corona-Pandemie verschobene Veranstaltungen durchgeführt werden konnten, wird es in diesem Jahr insgesamt sechs Konzerte geben. Die genauen Termine lauten wie folgt:

22.04.2023 Oberhausen – Helvete

06.05.2023 Erfurt – Club From Hell

13.05.2023 Leipzig – Halle 5

27.05.2023 Nürnberg – Z-Bau

03.06.2023 Frankfurt / Main – Das Bett

17.06.2023 Hamburg – Logo

Die Glowing Ember Festival Tour wird seit 2016 veranstaltet. Im Fokus stehen dabei regionale Bands sowie jeweils namhafte Headliner. So konnten in den letzten Jahren starke Bands aus allen Stilrichtungen des Heavy Metal präsentiert werden wie unter anderem Majesty, Sacred Steel, Nitrogods, The Very End, Masterplan, Wizard, Revolution Eve, Squealer uvm.

www.facebook.com/glowingemberfestivals