Nikki Puppet: Hardrocker überraschen mit Akustikalbum

Dass laute Rocker auch ganz leise können, beweist nun die Hannoveraner Band Nikki Puppet auf ihrem brandneuen Studioalbum Men Against Machine. Geschickt und versiert spielen sich die Vier durch zwölf eigens geschriebene Akustiktracks – mal entspannt, mal aufbrausend, jedoch immer rockend: eben auf akustische Art & Weise!

Nikki Puppet – Die Band mit eingängigen Melodien, eigenem Musikstil und hohem Wiedererkennungswert. Ihre Songs sind hart, rotzfrech und haben Ohrwurmcharakter. Ihr Stil liegt irgendwo zwischen Hard und Heavy Rock, Alternative und Metal, geprägt von starken Hooklines, glänzenden Soli und mächtigen Grooves. Und nun präsentieren sie ihre Songs auch akustisch auf ihrem neuen Akustikalbum Men Against Machine.

Mittlerweile haben die Hannoveraner sechs CDs sowie einen Re-Release veröffentlicht. Der Wille und die Motivation gute Songs zu schreiben, sie zu veröffentlichen und live zu performen, ist weiterhin ungebrochen. Denn das ist ihr Herzblut und treibt sie gnadenlos an.

Bereits 2005 wurde ihr erster Output vom Metal Hammer zum ‘Demo des Monats’ gekürt, danach folgte das Debütalbum Puppet On A String.

Im Anschluss spielten sie eine erfolgreiche vierwöchige Europatournee mit der Michael Schenker Group, weitere Konzerte mit u.a. Rose Tattoo, Festival-Shows z.B. in Wacken und auf dem Rockharz Open Air folgten.

Am Mikrofon ist Sängerin Nicky Gronewold, die Gitarre spielt Christos Mamalitsidis. Für den eingängigen Groove sorgt die Rhythm-Section mit Kai Paulmann am Schlagzeug und Marc Scholz am Bass. Die vier Musiker – die unterschiedlicher nicht sein könnten – lassen durch ihre Symbiose druckvolle, einzigartige Songs entstehen, und kreieren daraus ihren bekannten Nikki Puppet Style.

Nikki Puppet haben sich einen Herzenswunsch erfüllt. Ihr aktuelles Album Men Against Machine enthält zwölf brandneue, frische und knackige Akustiksongs, die mit Power und einer Prise Rock ’n‘ Roll bestechen. Mit Röckröhre Nicky Gronewold am Mikro, Christos Mamalitsidis an der Akustikgitarre, Marc Scholz am Bass und Kai Paulmann am Schlagzeug und an diversen Percussion-Instrumenten haben sie ihr ganzes Herzblut in die Songs gelegt. Men Against Machine erzählt einige persönliche Geschichten der vier Musiker und spiegeln, wie sie unsere schnelllebige Zeit mit vielen aktuellen Krisen und Katastrophen erleben, wollen aber gleichzeitig Mut zum Zusammenhalt machen.

Gemixt und gemastert hat das Album Kai Schwerdtfeger Echolane Recording Studio in Bergen. Aufgenommen wurde das Album von Kai Schwerdtfeger (guitars and vocals) und von Nikki Puppet (drums, bass, add. guitars).

Über Nikki Puppet:

Nach ihrem vielgelobten Debütalbum Puppet On A String (Nov. 2005) erscheint ein gutes Jahr später ihr zweiter Silberling Militant Mother (Feb. 2007). Er wurde, wie auch Power Seeker (Sept. 2008), vom Rock-Urgestein Herman Frank, langjähriger Produzent und erfolgreicher Gitarrist unter anderem bei Bands wie Victory, Panzer und Accept, im ARENA 20 Recording-Studio in Hannover produziert. To Be Yourself (Nov. 2011) wurde von Ace, Produzent und Gitarrist der international erfolgreichen Band Skunk Anansie, im Institut für Wohlklangforschung in Hannover produziert. Das Album Disco Inferno (Okt. 2015) produzierte erneut Herman Frank. Im Mai 2016 wurde das Debütalbum Puppet On A String Re-Remastered und mit dem Unplugged-Bonus-Track Destroy wiederveröffentlicht. Das Album Into The Wild (Feb. 2020) wurde von Kai Schwerdtfeger im Echolanle Recording-Studio in Bergen produziert

Support-Touren mit der Michael Schenker Group, Victory, Brainstorm, Mob Rules, Rose Tattoo, Crucified Barbara, Ohrenfeindt, Ten Years After und Thundermother führten die Band erfolgreich durch ganz Europa und wie beim Wacken Openair, RockHarz Festival, Rock Im Torf und dem Fährmannsfest auf die großen Festival-Bühnen der Republik.

https://www.facebook.com/nikkipuppet

http://www.nikkipuppet.de/