Diamond Skull: die Single „The Deal“ ist auf 666 Mr.Doom

Das Stoner-Rock-Trio Diamond Skull gab bekannt, dass ihre aktuelle Single The Deal, die am 11. Februar über Electric Fire Records veröffentlicht wurde, jetzt auf dem YouTube-Kanal von 666 Mr.Doom verfügbar ist:

Diamond Skull ist eine 2015 in Wien, Österreich, geborene Stoner-Rockband, die einen direkten und hypnotischen Sound kreiert. The Deal – ihre neueste Single – ist ein Song, der Midtempo und Dunkelheit zu seinen Hauptmerkmalen macht und über die Vereinbarung mit dem Teufel und all seinen Geheimnissen spricht.

Wenn du ein Fan von Motörhead, Down, Monster Magnet, The Cult, The Doors und Led Zeppelin bist, ist dies der Song für dich!

Diamond Skull sind auf:

Facebook

Instagram