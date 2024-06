Evergrey: spielen am 22.11.2024 im Bahnhof Pauli in Hamburg

Evergrey

Special Guests: Virtual Symmetry und Klogr

Ort: Bahnhof Pauli, Hamburg

Datum: 22.11.2024

Einlass: 18:00 Uhr

Beginn: 18:30 Uhr

Tickets ab: 28,00€ zzgl. Gebühren

Infos und Tickets: https://hamburgkonzerte.de/konzerte/evergrey-2024/

Evergrey wird im November und Dezember durch 18 Länder in ganz Europa touren, um ihre neuen Songs und Klassiker gleichermaßen zu feiern. Begleitet werden sie von der italienisch-amerikanischen Alternative-Metal-Kombo Klogr und den schweizerisch-italienischen Progressive-Metalheads Virtual Symmetry, die ihren Fans ein episches Erlebnis bieten werden!

„Wir sind unglaublich glücklich, unsere Europatour ankündigen zu können. Es wird eine lange Tour und wir kommen fast überall hin! Außerdem werden wir dieses Jahr noch 10 weitere Termine in Europa bekannt geben! Als Special Guest haben wir Klogr dabei, also schaut sie euch sofort an, genauso wie unsere Freunde von Virtual Symmetry, die den ersten Monat der Tour eröffnen werden! Wir können es kaum erwarten, also holt euch jetzt eure Tickets und wir sehen uns im Herbst!“

– Tom Englund, Evergrey