Evergrey: veröffentlichen neue Single „Cold Dreams” feat. Jonas Renkse (Katatonia)

Evergrey haben heute mit Cold Dreams die dritte Single aus ihrem kommenden, 14. Album

Theories Of Emptiness veröffentlicht, das diesen Freitag, 7. Juni, über Napalm Records erscheint. Der kraftvolle Song zeigt nicht nur eine überirdische Gesangsleistung von Bandleader und Sänger Tom Englund, sondern glänzt auch durch den Gastauftritt von Jonas Renkse (Katatonia) und Englunds Tochter Salina.

Theories Of Emptiness ist der Nachfolger ihres weltweit in den Charts platzierten Albums A Heartless Portrait (The Orphean Testament) und begeistert bereits jetzt Kritiker rund um den Globus. Seit der Ankündigung von Theories Of Emptiness überschlägt sich die Musikpresse voller lobender Worte. Powerplay (UK) bezeichnet das Album etwa als „makelloses Stück Progressive Metal“ und kürt es zum Album des Monats. Selbiges gilt für das Sweden Rock Magazin, das Theories Of Emptiness als „frühen Anwärter auf den Ehrentitel ‚Hardrock-Album des Jahres“ sowie als „ihr vielleicht bestes Album überhaupt“ betitelt, und sowohl das deutsche Rock Hard Magazin als auch Metal Hammer Deutschland und Aardschok (NL) setzten Evergreys 14. Meisterwerk an die Spitze ihres Soundchecks.

Mit ihrer neuen Veröffentlichung schreiben Evergrey ihre Erfolgsgeschichte weiter und beweisen eine schier endlose Kreativität, die Fans auch nach über drei Jahrzehnten Bandgeschichte immer wieder aufs Neue verblüfft!

Tom Englund über Cold Dreams:

„Cold Dreams ist wahrscheinlich das düsterste Stück auf Theories Of Emptiness. Seine Kraft ist ziemlich überwältigend. Es ist eine Komposition, die in mir ehrlich gesagt ein mulmiges Gefühl hervorruft. Dass Jonas Renkse von Katatonia Worte singt, die Schicksale beschreiben, denen wir beide begegnet sind, macht es noch spezieller und faszinierender. Jonas einzigartige, von Traurigkeit gefärbte Stimme geht durch Mark und Bein, und ihn wieder einmal Growlen zu hören ist einfach verdammt großartig!

Um die Dunkelheit auszugleichen, haben wir beschlossen, engelsgleiche Nuancen einzubringen, und zum Zeitpunkt der Komposition konnte ich mir nichts Passenderes vorstellen, als die Stimme meiner Tochter Salina Englund. Wir können es kaum erwarten zu hören, was ihr nach diesen 6 Minuten und 46 Sekunden Seelensuche fühlt. Enjoy!“

Evergrey live 2024:

Latin America Tour

11.06.24 MX – Mexico City / Foro Veintiocho

13.06.24 CO – Bogota / Ace of Spades

14.06.24 PE – Lima / Teatro Kantaro

16.06.24 CL – Santiago / Club Chocolate

18.06.24 AR – Buenos Aires / El Teatrito

20.06.24 BR – Brasilia / Toinha

22.06.24 BR – Sao Paulo / Carioca Club

23.06.24 BR – Limeira / Mirage

Emptiness Over Scandinavia

Support: Cyhra

12.09.24 SE – Göteborg / Pustervik

13.09.24 SE – Örebro / Frimis

14.09.24 SE – Stockholm / Naten

15.09.24 NO – Oslo / Parktreatret

17.09.24 DK – Kopenhagen / Pumpehuset

18.09.24 SE – Malmö / Babe

19.09.24 DK – Kolding / Godset

20.09.24 SE – Skövde / Valhall

21.09.24 SE – Helsingborg / The Tivoli

24.09.24 FI – Helsinki / Ääniwalli

25.09.24 FI – Tampere / Olympia

27.09.24 SE – Östersund / Rock Fest

28.09.24 SE – Lulea / Rockfest

30.09.24 SE – Eskilstuna / Lokomotivet

01.10.24 SE – Uppsala / Katalin

02.10.24 SE – Kristianstad / Bilijardkompaniet

NEU!

Emptiness Over Europe

Special guest: Klogr

+ Virtual Symmetry (02.11.2024 – 01.12.2024

+ Tba support (03.12.2024 – 22.12.2024)

02.11.24 NL – Apeldoorn / Brain Storm Festival

03.11.24 DE – Herford / Kulturwerk

05.11.24 DE – Bochum / Zeche

06.11.24 DE – Siegburg / Kubana

07.11.24 CH – Sarnen / Urrock Musik Festival

08.11.24 CH – Monthey / Pont Rouge

09.11.24 ES – Barcelona / Sala Boveda

10.11.24 ES – Madrid / Revi Live

11.11.24 PT – Lissabon / RCA Club

12.11.24 PT – Porto / Hard Club Room 2

13.11.24 ES – Mos / Sala Rebullion

14.11.24 ES – Valladolid / Porta Caeli

15.11.24 ES – Vitoria-Gasteiz / Urban Rock Concept

16.11.24 FR – Nantes / Le Ferrailleur

17.11.24 FR – Paris / Petit Bain

19.11.24 DE – Würzburg / Posthalle

20.11.24 DE – Hannover / Musikzentrum

21.11.24 DE – Leipzig / Hellraiser

22.11.24 DE – Hamburg / Bahnhof Pauli

23.11.24 DE – Weissenhaeuser Strand / Metal Hammer Paradise

24.11.24 DE – Berlin / Lido

25.11.24 PL – Poznan / 2Progi

26.11.24 PL – Krakau / Kwadrat

29.11.24 BG – Sofia / Mixtape 5

30.11.24 GR – Thessaloniki / Principal Club Theater

01.12.24 GR – Athen / Kyttaro Live

03.12.24 RS – Belgrad / Dorcol Platz

04.12.24 HR – Zagreb / Mochvara Club

05.12.24 BH – Banja Luka / Sports Hall Obilicevo

06.12.24 HU – Budapest / Barba Negra

07.12.24 DE – Burglengenfeld / VAZ Pfarrheim

08.12.24 AT – Dornbirn / Conrad Sohm

10.12.24 DE – München / Backstage Halle

11.12.24 DE – Mannheim / 7er Club

12.12.24 DE – Trier / Mergener Hof

13.12.24 BE – St. Niklaas / De Casino

21.12.24 DE – Andernach / Live Club

22.12.24 NL – Helmond / Cacaofabrik

Evergrey zur kommenden EU-Tour:

„Wir freuen uns sehr, unsere Europa Tour ankündigen zu können. Es ist eine lange Tour und wir kommen so ziemlich überall hin! Wir haben noch zehn weitere Termine für Europa in diesem Jahr. Als Special Guest werden uns Klogr begleiten und ihr solltet sie auf jeden Fall auschecken. Außerdem sind unsere Freunde von Virtual Symmetry dabei, die den ersten Monat der Tour eröffnen werden. Wir können es kaum erwarten! Sichert euch eure Tickets – wir sehen uns im Herbst!“

Festivals

08.08.24 UK – Catton Park, Derby / Bloodstock Open Air

17.08.24 RO – Caransebes / Gugulan Rock Open Air

31.08.24 GR – Rethymno, Island of Crete / Rethymno Rocks Open Air

02.11.24 NL – Podium Gigant, Apeldoorn / Brainstorm Open Air

07.11.24 CH – Sarnen / Urrock Musik Festival

22.-23.11.24 DE – Weissenhäuser Strand / Metal Hammer Paradise

