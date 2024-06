Vlad In Tears: veröffentlichen neue Single und Video „Dig Deep (Acoustic)“

Der Song war bisher nur auf dem Akustik Bonus Album des neuen Vlad In Tears Albums Relapse erhältlich, welches Teil der limitierten Fanbox war. Dig Deep ist ein Song über den „inneren Kampf“: wir müssen so tief wie möglich in uns selbst graben, auf der Suche nach Antworten, die wir vielleicht nicht finden…“

Der Song ist bei allen bekannten Streaminganbietern erhältlich und kann hier angehört werden:

Zudem wird Vlad In Tears am 11.06. einen exklusiven Gig als Special Guest von Life Of Agony im Colos Saal in Aschaffenburg spielen. https://colos-saal.de/komplettes-programm.html

Line Up:

Kris Vlad – Gesang

D. Vlad – Bass

Lex Vlad – Gitarre