Primal Fear: ab sofort Teil der RPM-Familie

Auch wenn das deutsche Metal-Kommando Primal Fear mit seiner aktuellen Erfolgsscheibe Code Red ein alarmierendes Signal in die (Heavy-Metal)-Welt gesendet hat, so müssen Fans sich dennoch keine Sorgen machen, denn die Band ist weit davon entfernt, ihre Instrumente an den Nagel zu hängen. Ganz im Gegenteil: Nach wie vor ein essenzieller Bestandteil der Szene – musikalisch, aber auch live – schreibt die Truppe bereits an einem neuen Studioalbum. Dass sie den Metalheads in aller Welt das bestmögliche Ergebnis liefern können, haben Primal Fear sich nun offiziell dem aufstrebenden Hard-’n‘-Heavy-Label Reigning Phoenix Music (RPM) angeschlossen.

Bassist/Sänger Mat Sinner bezieht Stellung: „Wir freuen uns, die gemeinsame erfolgreiche Arbeit mit Sven, Jochen und deren großartigem Team fortzusetzen und neu zu starten. Wir haben große Pläne und wissen, dass wir mit RPM den richtigen Partner an unserer Seite haben!“

„Eine der international erfolgreichsten deutschen Bands bei RPM begrüßen zu dürfen, ist für uns eine Ehre! Mat und Ralf hätten sicherlich mit jedem Label der Welt zusammenarbeiten können, doch sie haben sich für RPM entschieden. Dies verstehen wir als Bestätigung unserer bisherigen Arbeit, aber gleichzeitig auch als Auftrag und Ansporn. Wir werden alles daransetzen, diesem Vertrauen gerecht zu werden!“, betont RPM-Geschäftsführer Jochen Richert.

Während Primal Fear an frischem Material arbeiten, steht ihnen aber auch ein nicht minder spannender Sommer bevor: Die Band wird bei zahlreichen etablierten Festivals zu sehen sein und u.a. eine besondere Show auf die Bühne des Wacken Open Air bringen, um ihr 25-jähriges Jubiläum zu zelebrieren. Obendrein wird im Hintergrund an einem karriereumfassenden Vinyl-Boxset gearbeitet, zu dem schon bald weitere Details bekanntgegeben werden können. Seid gespannt!

Primal Fear live:

06.06.2024 SE Sölvesborg – Sweden Rock Festival

14.06.2024 FI Vaasa – Lisää Löylyä Rock Festival

22.06.2024 CH Grenchen – Summerside Festival *Neu*

05.07.2024 ES Barcelona – Rock Fest *Neu*

13.07.2024 BG Chirpan – Midalidare Rock In The Wine Valley

31.07. – 03.08.2024 DE Wacken – Wacken Open Air *Ausverkauft*

16.08.2024 CZ Moravský Krumlov – Rock Castle

14. – 21.10.2024 ES Mallorca – Full Metal Holiday *Neu*

09./10.05.2025 DE Braunschweig – Rock in Rautheim *NEU*

Primal Fear sind:

Ralf Scheepers – Gesang

Mat Sinner – Bass, Gesang

Tom Naumann – Gitarre

Alexander Beyrodt – Gitarre

Magnus Karlsson – Gitarre

Michael Ehré – Schlagzeug

Mehr zu Primal Fear:

