Name: Druidenfeuer – Kräuterschnaps

Herkunftsland: Minden, Deutschland

Firma: Beerenweine Riese GmbH & Co. KG

Art des Getränks: Kräuterschnaps

Jahrgang: entfällt

Link: https://www.beerenweine.eu

Abfüllmenge: 200 ml (verschiedene Größen)

Volumenprozent Alkohol: 60,0 % Vol.

Preis: 11,00 Euro

Online-Shop: https://www.beerenweine.eu/de/shop

Der Sommer vergeht, der Herbst naht und das deftige Essen wandert zurück auf den Tisch. Wer dazu gerne einen Kräuterschnaps konsumiert, ist beim heutigen Metaldrinks Thema goldrichtig. Das Druidenfeuer der Firma Beerenweine Riese GmbH & Co. KG dreht auf stattlichen 60,0 % Vol. und liegt uns in der Elixierflasche vor. Wie bei den meisten Produkten des Unternehmens aus Minden, gibt es für jeden Anlass die passende Größe und das optimale Gefäß.

Die stattlichen Prozente bringen das Druidenfeuer schnell auf Touren. Kräuterschnaps – mit 60 Prozent Alkohol hat er, wie angekündigt, ordentlich PS im Kessel. Dennoch setzt der Schnaps auf eine ausgewogene Balance von Bitterkräutern, die den Körper in Wallung bringen. Feurig und scharf in allen Phasen des Konsums verspricht der Druide nicht zu viel. Der fast schon nichtssagende Geruch täuscht über die Wucht zweifelsohne völlig hinweg. Wenn man die Power des Trunks nicht im Kopf hat, wird man beim ersten Schluck förmlich vom Hocker gehauen. Als Digestif taugt der würzige und dennoch süß gehaltene Schluck und bringt den Magen sofort zum Arbeiten. Einmal auf die Zunge gelegt, dringt er in jede Ecke des Körpers. Die Wärme schießt in die Knochen und macht damit das Produkt zu einem belebenden Elixier an klirrend kalten Wintertagen. Ob Obelix jedoch in diesen Zaubertrank gefallen war, kann man nicht mehr zurückverfolgen. Sollte es jedoch so gewesen sein, dürfte er noch immer gut angeheitert durch Gallien torkeln.