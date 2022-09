Der Weg Einer Freiheit: kündigen Europatournee mit Igorrr an

Die deutschen Black Metal-Experimentalisten von Der Weg Einer Freiheit sind stolz darauf, eine massive neue Europatournee zusammen mit Igorrr, Amenra und Hangman’s Chair im März & April 2023 anzukündigen!

Die Band kommentiert die Tournee wie folgt: „Wir freuen uns sehr, ankündigen zu können, dass wir Special Guest für zwei der außergewöhnlichsten Bands sein werden, die die europäische Metal-Landschaft dieser Tage zu bieten hat. Wir schließen uns Igorrr, Amenra und Hangman’s Chair auf der ausgedehnten Distortion Tour im März und April 2023 an, die unsere längste zusammenhängende Tour sein wird, die wir bisher gemacht haben und die uns auch an viele neue Orte führt. Wir können es kaum erwarten, zum allerersten Mal in der Bandgeschichte in Litauen, Finnland und Schweden zu spielen! Aber natürlich freuen wir uns auch darauf, in all den bekannten Städten zu spielen, an die wir so viele gute Erinnerungen haben. An alle, die ein Ticket für eine oder mehrere unserer kommenden Shows gekauft haben: Eure Unterstützung bedeutet mehr, als ihr in diesen Zeiten vielleicht denkt. Vielen Dank und bis bald!“

Der Weg Einer Freiheit – Distortion Tour 2023

+Igorrr +Amenra +Hangman’s Chair

09 Mar 23 Tilburg (NL) O13

10 Mar 23 Brussels (BE) Forest National

11 Mar 23 London (UK) Kentish Town Forum

12 Mar 23 Cologne (DE) Live Music Hall

14 Mar 23 Berlin (DE) Huxleys

15 Mar 23 Wiesbaden (DE) Schlachthof

16 Mar 23 Besançon (FR) La Rodia

17 Mar 23 Lyon (FR) Le Transbordeur

18 Mar 23 Barcelona (ES) Apolo I

19 Mar 23 Madrid (ES) But

21 Mar 23 Toulouse (FR) Le Bikini

22 Mar 23 Bordeaux (FR) Le Rocher de Palmer

23 Mar 23 Paris (FR) Salle Pleyel

24 Mar 23 Zurich (CH) Volkshaus

25 Mar 23 Bologna (IT) Link

26 Mar 23 Munich (DE) Backstage Werk

28 Mar 23 Vienna (AT) Ottakringer Brewery

29 Mar 23 Budapest (HU) Barba Negra

30 Mar 23 Wroclaw (PL) A2

31 Mar 23 Gdansk (PL) B90

01 Apr 23 Vilnius (LT) Loftas

03 Apr 23 Tampere (FI) Pakkahuone

05 Apr 23 Oslo (NO) Vulkan Arena

07 Apr 23 Stockholm (SE) Fryshuset Arena

09 Apr 23 Copenhagen (DK) Vega

10 Apr 23 Hamburg (DE) Fabrik

11 Apr 23 Villerupt (FR) L’Arche

12 Apr 23 Amsterdam (NL) Melkweg

13 Apr 23 Groningen (NL) Oosterpoort

Der Kartenvorverkauf beginnt am Freitag, den 09. September um 10:00 Uhr MESZ.

Der Weg Einer Freiheit hat bereits neue europäische Tourdaten für den Herbst 2022 angekündigt! Special Guests bei allen bestätigten Terminen sind die Labelkollegen Regarde Les Hommes Tomber und die kürzlich unter Vertrag genommene Black-Metal-Band Bizarrekult!

Zu den Tourdaten gelangt ihr hier:

Der Weg Einer Freiheit werden im Vorprogramm ihr aktuelles Album Noktvrn supporten das am 19. November 2021 über Season of Mist veröffentlicht wurde. Das Album ist im Season of Mist-Shop als CD Digipak, Deluxe CD + DVD Box, Vinyl und Kassette (hier) erhältlich. Hier könnt ihr euch das komplette Album anhören.

Schaut euch gerne unser Review von Noktvrn hier an:

