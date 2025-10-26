Der Weg Einer Freiheit: veröffentlichen Live-Video zu „Xibalba“

Die progressiven Black Metal Visionäre Der Weg Einer Freiheit haben ein neues Live-Video zu Xibalba veröffentlicht, das am 4. Oktober 2025 in der Christuskirche Bochum, Deutschland, während der Abschlussnacht ihrer Innern Europatournee aufgenommen wurde. Gefilmt und bearbeitet von Alessandro di Martino, fängt die Performance die Band in ihrem intensivsten und transzendentalen Moment ein und übersetzt das innere Chaos des Albums in ein überwältigendes Live-Erlebnis aus Klang und Licht.

Das Live-Video zu Xibalba (Live) kann hier angesehen werden:

Unterstützt von FOH-Techniker Cedric Demolis und Lichtdesigner Anthony Gluz verwandelt das Konzert die heilige Architektur der Christuskirche in einen Raum der Introspektion und Befreiung. Die Kameraführung von Sören Löbsinn, Carolin Rähmer und Pejman Noruspur verstärkt diese Immersion zusätzlich.

In dieser Darbietung entfaltet sich Xibalba als ein Abstieg in die Architektur der Angst – mit ihrer leisen Geburt, dem gewaltsamen Aufblühen und der letztendlichen Auflösung. Der Live-Mix und das Mastering von Nikita Kamprad verstärken jede dynamische Kontur, von der meditativen Stille des Anfangs bis zum klimaktischen Anstieg der Katharsis. Auf der Bühne tritt Kamprad (Gesang, Gitarre) mit einer beeindruckende Tour-Besetzung auf, zu der Tobias Schuler (Schlagzeug), Alan Noruspur (Gitarre) und Vincent Padrutt (Bass) gehören, deren Zusammenspiel sowohl Präzision als auch emotionale Schwere vermittelt.

Ursprünglich auf Innern veröffentlicht, zählt Xibalba zu den umfangreichsten Kompositionen von Der Weg Einer Freiheit: eine Meditation über kollektive Angst und das Verlangen, das innere Licht zurückzugewinnen. Durch ihre Live-Manifestation wird der Song zu einem Akt der Erneuerung, einem Moment, in dem Angst in Verständnis umgewandelt wird.

Innern ist über Season Of Mist erhältlich.

Mehr Informationen zum neuem Album findet ihr hier:

