Pvrs: am 04.11.2025 erscheint das zweite Album „Let The Silence Begin“

Geboren im Jahr 2023, aus den glühenden Nebeln einer sich wandelnden Welt, hat das Brüsseler Duo Pvrs in kürzester Zeit die Grenzen des Post- und Doom-Metals neu definiert. Mit ihren ersten verzerrten Gitarrenakkorden machten die beiden Musiker unmissverständlich klar, dass sie gekommen sind, um Spuren zu hinterlassen – kraftvoll, intensiv und kompromisslos.

Bereits das erste Konzert sorgte für Aufsehen, gefolgt vom Debütalbum Solstice, das im Februar 2024 erschien. Dieses Werk entführte die Zuhörer in eine Klangwelt zwischen hypnotischer Schwere und mystischen Gesängen – ein emotionales Beben, das die Szene aufhorchen ließ. Pvrs verbinden schwebende Melodien mit erdzerstörenden Riffs und erschaffen so ein Klanguniversum, das weit über die Grenzen traditionellen Doom Metals hinausgeht.

Ihre Einflüsse reichen von Deftones über Sleep Token bis hin zu Type O Negative, doch Pvrs klingen nach nichts, was man zuvor gehört hat. Das Duo spielt mit Kontrasten: rohe Energie trifft auf fragile Emotion, Wucht auf Atmosphäre.

Nach einer erfolgreichen Belgien-Tour und einer Support-Tour für die legendären Waltari im Oktober 2024 haben Pvrs ihre Live-Präsenz weiter geschärft – jedes Konzert ein sinnliches Gesamterlebnis, das das Publikum in seinen Bann zieht.

Doch die Reise hat gerade erst begonnen: Am 04.11.2025 erscheint das zweite Album Let The Silence Begin – eine konsequente Weiterentwicklung des Sounds. Produziert von Nicolas Lomartire (Ville Noire, ex-Lethvm) und gemastert von Steven Kerry (Sleep Token, Malevolence), verspricht das Werk eine tiefgehende, emotionale Klangreise. Zwischen post-rockigen Weiten und explosiver Aggression entfalten sich poetische Texte, die unter die Haut gehen.

Pvrs ist mehr als eine Band – es ist ein Erlebnis, eine Klangoffenbarung für alle, die Musik fühlen, nicht nur hören.