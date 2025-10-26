Mystic Festival 2026: Death Is Coming

In 2026 wird Danzig (Gdańsk) zum Schauplatz eines außergewöhnlichen Metal-Events, bei dem vier Bands mit ganz unterschiedlichen, intensiven und dunklen Emotionen auf der Bühne stehen werden: Death To All, Harakiri From The Sky, Carach Angren und Monkey3.

Death To All werden im kommenden Jahr das 25-jährige Jubiläum des viel zu frühen Todes des Metal-Gottes Chuck Schuldiner feiern. Seine revolutionäre Musik lebt nicht nur auf den monumentalen Death-Alben weiter, sondern auch in Konzerten, die von seinen Freunden aus Death To All veranstaltet werden. Sie halten das Erbe mit meisterhafter Präzision am Leben und präsentieren ihr Programm Symbolic Healing, das auf den Alben Spiritual Healing und Symbolic basiert.

Harakiri From The Sky hingegen bringen mit ihrem neuesten Album Scorched Earth eine düstere Vision eines gefallenen Landes und das hoffnungslose, einsame Wandern durch diese Todeslandschaft auf die Bühne. Ihre Musik, eine wunderschöne, aber tieftraurige Mischung aus Post-Black Metal, wird die Lächeln von den Gesichtern der Zuschauer wischen.

Carach Angren haben sich aus Mordor entwickelt, um die Möglichkeiten des symphonischen Black Metal neu zu definieren. Bereits mit ihrem Debütalbum Lammendam breiteten die Niederländer ihre schwarzen Flügel weit aus, und seitdem wurde ihre Musik nur besser und härter. Sie vereinen die symphonische Großartigkeit mit dem Grabstein-Gift des extremen Metals und der erschreckenden Atmosphäre klassischer Horrorgeschichten. Mit ihrer neuen EP The Cult Of Kariba sind sie zurückgekehrt und warnen: „Abandon all hope ye who enter here.“

Die Schweizer Band Monkey3 hat sich seit einem Vierteljahrhundert in ihrer eigenen Umlaufbahn etabliert, in der sie das Beste aus Space Rock und Psychedelika – von Hawkwind bis Pink Floyd – mit stoner-angelehntem Gewicht und einem zeitgenössischen Klangbild kombiniert. Ihr fantastisches Album von 2024 trägt den Titel Welcome To The Machine, doch seelenlose Maschinen könnten niemals solch inspirierte Musik erschaffen.

Verfügbare Tickets:

Early Bird 4-Tages-Pass – 819 PLN

VIP-Pass – 1299 PLN

Weitere Informationen und Tickets sind auf der Festival-Website erhältlich: https://www.mysticfestival.pl/en/home/