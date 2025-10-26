Braveryworks: veröffentlicht neue Single „Am I Falling“

Die US-amerikanische Band Braveryworks meldet sich mit einer brandneuen Single zurück: Am I Falling. Der Song markiert einen spannenden Schritt in eine neue kreative Richtung für das Projekt von James Patrick Henry, der bislang vor allem für seine instrumentalen Gitarrenstücke bekannt ist.

Am I Falling wurde von James Patrick Henry selbst geschrieben, der zudem alle Gitarren-, Bass- und Keyboardparts eingespielt sowie die Lyrics und das Arrangement übernommen hat. Unterstützt wird er dabei von hochkarätigen Gastmusikern: Bruno Valverde (bekannt von Angra, Kiko Loureiro, Smith/Kotzen) sorgt für das kraftvolle Schlagzeugspiel, während Trevor Laake (Screams Of Syrens) den Song mit seinem eindrucksvollen Gesang veredelt.

Henry zeigt sich begeistert von der Veröffentlichung: „Ich veröffentliche normalerweise instrumentale Gitarrenmusik – daher ist dieser Song für mich eine völlig neue Richtung, über die ich mich wirklich freue.“

Mit Am I Falling präsentiert Braveryworks einen emotionalen, energiegeladenen Track, der sowohl Fans virtuoser Gitarrenarbeit als auch Freunde moderner Rockmusik ansprechen dürfte.