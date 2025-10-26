Total Annihilation: neues Album „Mountains Of Madness“ erscheint im Januar 2026 über Testimony Records

Die Schweizer Death-Thrasher Total Annihilation haben ihr neues Album mit dem Titel Mountains Of Madness angekündigt, das am 16. Januar 2026 in allen Formaten über ihr neues Label Testimony Records veröffentlicht wird.

Ein Musikvideo zum ersten Track des Albums, The Art Of Torture, kann hier angesehen werden:

Gitarrist Jürgen Schmid äußert sich dazu: „This song is a beast! Imagine some bastard thing between Frankenstein’s Monster and the Alien – this song delivers all the trademarks we stand for and even more. When you ask for a reference about the current musical development of the band, this would be one of my suggestions to check. And beware… it’s incredibly fast and also a lot of fun to play. Definitely an upcoming classic for our live shows. Lyrically we’re into a very old topic – torture… in any form we are able to imagine. I am always impressed by the loads of energy and creativity mankind can invest in mistreating each other. If you think civilization got rid of these bad habits of medieval times, I sadly have to smash your illusions. It was always here and will always be. It only changed its look.“

Mountains Of Madness – Trackliste:

1. The Art Of Torture

2. Mountains Of Madness

3. Illusion

4. Chokehold

5. Choose The Day

6. Age Of Mental Suicide

7. Nyctophobia

8. Beneath The Cross

9. Invisible Conflagration

10. Lost Forever

11. Hate Remains

Gastbeitrag: Zusätzlicher Gesang von Luca Piazzalonga (Vígljós/Gravpel) bei Choose The Day

Die Aufnahmen fanden unter der Regie von Christoph Brandes in den Iguana Studios in Freiburg (DE) statt, während das Mixing und Mastering von Ronnie Björnström in Björnström Sound & Production in Sundsvall (SE) übernommen wurde. Das Cover-Artwork stammt von Bruno Gonzalez.

Total Annihilation werden das 20-jährige Jubiläum der Band mit der Veröffentlichung ihres vierten Studioalbums Mountains Of Madness feiern. Dieses Album bietet die gewohnte Schweizer Präzision und die charakteristischen Elemente, die ihre Fangemeinde erwartet, jedoch mit noch mehr: mehr Tempo und ernsthafter Geschwindigkeit, mehr Brutalität, mehr Power, mehr Thrash, mehr Death, aber auch mehr Harmonien, mehr Melodien und mehr Musikalität!

Darüber hinaus gibt es mehr Tentakel, mehr Kiefer, mehr rasiermesserscharfe Zähne, mehr verdrehte Mutationen und definitiv mehr Böses! Der Albumtitel verweist bereits auf die berühmte kosmische Horrornovelle At The Mountains Of Madness (1936) des amerikanischen Gothic-Autors H. P. Lovecraft, der eine ständige Inspirationsquelle für die Metalszene im Allgemeinen und Total Annihilation im Besonderen darstellt.

Für Total Annihilation ist all dieser Horror jedoch nicht nur Eskapismus zur Unterhaltung, sondern hat einen bedeutungsvollen Zweck. Das Album ist durchdrungen von tiefem moralischen Ekel und brennendem Zorn über all das Böse und die rücksichtslose Zerstörung, die die Menschheit sich selbst und allen anderen Lebensformen auf diesem Planeten sowie der Erde selbst zufügt. Mountains Of Madness ist als Echo und kühnes Manifest über den Zustand der Welt sowie als künstlerisches Zeichen unserer Zeit konzipiert.

