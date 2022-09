Gaahls Wyrd: kündigen Europatournee mit Gaerea und Saor an

Die mit dem norwegischen (Grammy) Spellemannprisen ausgezeichnete Metal-Band Gaahls Wyrd kehrt im Herbst 2022 für ihre erste komplette Europatournee seit 2019 mit Special Guests und Labelkollegen Saor und Gaerea zurück. Die Tour beginnt am 30. September im Patronaat in Haarlem (NL) und führt die Band durch 13 weitere Länder, bevor sie in der Slaktkyrkan in Stockholm (SE) ihren Abschluss findet.

Gaahls Wyrd

+Gaerea + Saor +Winterfylleth

30.09.2022 – Haarlem (NL) – Patronaat

01.10.2022 – Arlon (BE) – Léntrepot

02.10.2022 – Cologne – DE – Club Volta

03.10.2022 – Berlin (DE) – Holle 44

05.10.2022 – Poznań (PL) – U Bazyla

06.10.2022 – Krakow (PL) – Hol

07.10.2022 – Prague (CZ) – Futurum

08.10.2022 – Vienna (AT) – Vienna Metal Meeting

09.10.2022 – Budapest (HU) – Instant

11.10.2022 – Milan (IT) – Slaughter Club

12.10.2022 – Martigny (CH) – Les Caves Du Manoir

13.10.2022 – Lyon (FR) – CCO Villeurbanne

14.10.2022 – Barcelona (ES) – Boveda

15.10.2022 – Madrid (ES) – Caracol

16.10.2022 – Toulouse (FR) – Le Rex

17.10.2022 – Paris (FR) – Petit Bain

19.10.2022 – London (UK) – The Garage

20.10.2022 – Antwerp (BE) – Zappa

22.10.2022 – Essen (DE) – Turock

24.10.2022 – Munich (DE) – Backstage Halle

25.10.2022 – Frankfurt (DE) – Das Bett

26.10.2022 – Leipzig (DE) – Hellraiser

27.10.2022 – Hamburg (DE) – Logo

28.10.2022 – Copenhagen (DK) – Vega

29.10.2022 – Gothenburg (SE) – Pustervik

30.10.2022 – Stockholm (SE) – Slaktkyrkan

Gaahls Wyrd supporten auf dieser Tour ihr neuesten Mini-Albums The Humming Mountain, das am 05. November 2021 veröffentlicht wurde.

