Joachim Witt: neues Album “Der Fels In Der Brandung“ erscheint am 15.09.2023

Joachim Witt ist eine Lichtgestalt der deutschen Kulturszene. Seit über 40 Jahren steht er als erfolgreicher Musiker auf der Bühne und hat in den Jahrzehnten seine Wandelbarkeit bewiesen: Von seinen Hits Der Goldenen Reiter in der Zeit der NDW, der Begründung der neuen deutschen Härte in den 90er-Jahren mit Die Flut, seinen Auftritten beim Wacken oder auch seiner jüngst entdeckten TikTok-Karriere: Der 74-Jährige ist ein Chamäleon, oft provokativ und doch absolut integer. Jetzt kündigt er mit Der Fels In Der Brandung ein neues Album an. Keine Metapher könnte zu Joachim Witt persönlich besser passen.

Der Fels In Der Brandung ist ein Album, das seine Zuhörer auf vielen Ebenen überraschen wird. In enger Zusammenarbeit mit dem Flensburger Gold-Produzenten Hardy Krech (Elephant Music), hat Joachim Witt wieder einen ganz neuen und eigenen Sound kreiert, der seine Stärken und seine Botschaften in eindrucksvoller Weise mit elektronischen Klängen und Gitarrenmelodien verwebt.

Schwör Mir war im April die erste Singleauskopplung aus dem neuen Album und hat gezeigt, worauf sich die große Witt Fangemeinde und alle darüber hinaus freuen können: Eine monumentale, eindringliche Hymne über die Sehnsucht nach ewiger Liebe. Diese erste Single hat bei den Fans und vielen Zuhörern schon sehr gutes Feedback eingeheimst, auch der neue Sound stößt auf viel Begeisterung.

Jetzt legt Joachim Witt mit dem Song In Unserer Zeit nach und beweist: Das Album Der Fels In Der Brandung überrascht nicht nur durch seine neuen Klangkompositionen, sondern auch durch die Auswahl seiner musikalischen Gäste:

Marianne Rosenberg ist eine absolute Ikone in der Pop- und Schlagermusik, und nun auch die Duettpartnerin von Joachim Witt beim Song In Unserer Zeit. Im Laufe ihrer Karriere hat sie ebenso wie Joachim Witt viele verschiedenen musikalischen Einflüsse in ihren Songs verarbeitet. Sie erlangte bereits im Teenageralter in den 1970er-Jahren große Bekanntheit durch Titel wie Er gehört Zu Mir oder Marleen. Auch Jahrzehnte später ist ihre Popularität ungebrochen. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme verwandelt sie den Song In Unserer Zeit nun in eine einzigartige Hymne für eine bessere Welt.

Der Song ist ein starkes musikalisches Manifest, das für das Miteinander statt des Gegeneinanders steht. Ein Lied, das eine positive Botschaft für die Zukunft vermittelt. Beide Künstler verbindet eine Weltsicht der Mitmenschlichkeit und sie stehen seit langem für die damit verbundenen Werte und den Wunsch nach Gleichstellung, Solidarität und sozialer Gerechtigkeit.

Über die Zusammenarbeit mit Marianne Rosenberg schwärmt Joachim Witt: „Das ist ein ganz besonderer, musikhistorischer Moment für mich!“

Nach diversen Top-Ten Charterfolgen, Gold- und Platinawards (allein Die Flut verkaufte mehr als 900.000 Einheiten) und über 40 Millionen Streams schlägt Joachim Witt damit nun ein weiteres, neues Kapitel auf.

Der Fels In Der Brandung erscheint am 15.09.2023.

