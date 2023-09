Being As An Ocean am 27.08.2023 im Kulttempel Oberhausen

Headliner: Being As An Ocean

Vorbands: Of Virtue, Senna

Ort: Kulttempel, Oberhausen

Datum: 27.08.2023

Kosten: 31,50 € VVK, 38 € AK

Genre: Post-Hardcore, Melodic Hardcore

Besucher: ca. 200 Besucher

Veranstalter: Positive Records

Setliste:

Little Richie Alone L’exquisite Douleur Death’s Great Black Wing Scrapes The Air Find Our Way Humble Servant, Am I Death Can Wait Lost Glow Swallowed By The Earth (unreleased) The Hardest Part Is Forgetting Those You Swore You Would Never Forget Dear G-d Dissolve

Zugabe:

This Loneliness Won’t Be the Death Of Me

Being As An Ocean ist für mich und sicherlich viele andere Post-Hardcore-Fans eine der Bands, die uns emotional durch das eine oder andere Tief begleitet hat. Die Band aus Alpine, Kalifornien hat seit 2011 mehrere Besetzungswechsel und musikalische Veränderungen hinter sich und ist offiziell nur noch mit zwei festen Mitgliedern sowie zwei Tourmitgliedern unterwegs. Deshalb freue ich mich heute besonders, neben Joel Quartuccio am Mikrofon und Michael McGough auch David Baqi an der Gitarre und Louis Doran hinter dem Schlagzeug zu sehen. Während ich mich auf den Opener Senna freue, werfe ich einen Blick in die Location. Es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich im Kulttempel in Oberhausen bin. Während ich in der Turbinenhalle nebenan schon zum gefühlt hundertsten Mal zu Gast war, hat es der Kulttempel noch nicht in die Liste geschafft. Umso begeisterter bin ich von dieser liebevoll gestalteten und atmosphärischen Location, die irgendwie wirklich an eine Mischung aus Kirche und Tempel erinnert. Der perfekte Ort, um heute metal-spirituell zu werden.

Die Newcomer Senna aus Mannheim machen progressiven Metal mit Pop-Elementen und haben mir auf Platte sehr gut gefallen. Sie passen auch musikalisch als Support auf dieser Tour sehr gut. Sicherlich ist es immer schwierig, als Opener vor einem Publikum aufzutreten, das einen nicht kennt, aber es gibt Bands, bei denen das super funktioniert. Die Band ist bereits auf der Bühne, das Licht ist noch aus und der erste Song beginnt. Der Sänger gesellt sich später zu uns und begrüßt uns mit einem energischen „Hallo Wiesbaden!“. Wir haben zwar schon gemerkt, dass wir Oberhausen und nicht Wiesbaden sind, trotzdem erwähnt er während des Sets gefühlte zehnmal, dass ihm das in seinen 20 Jahren auf der Bühne noch nie passiert ist und dass er natürlich weiß, dass wir nicht Wiesbaden sind und ihn das ganze Touren durcheinandergebracht hat. Für mich ist das einfach nur anstrengend und eine kleine korrigierende Bemerkung hätte es auch getan.

Nun sind Senna die Band, die sich mit dem falschen Städtenamen für alle Ewigkeit in mein Gedächtnis eingebrannt hat. Musikalisch ist das, was Senna abliefern, wirklich gut. Allerdings wirken die Bewegungen und die Dynamik auf der Bühne einstudiert und überhaupt nicht aus einem Guss, sodass kein kohärentes Bandbild auf der Bühne entsteht und jeder sein eigenes progressives Süppchen kocht. Die technische Präzision scheint im Vordergrund zu stehen und nicht die Performance und Interaktion mit dem Publikum. Dachte ich anfangs noch, dass die Musik eigentlich ganz gut zu Being As An Ocean passt, so kann ich nun feststellen, dass die Performance das genaue Gegenteil ist. Keine Emotionalität, keine Verbindung zueinander oder zum Publikum, aber technisch sauber vorgetragen. Wenn ich so etwas will, kann ich mich zu Hause gemütlich auf die Couch legen und mir die Songs auf Platte anhören. Außerdem sieht der Sänger der Band mit Bart und Mütze zumindest ähnlich aus wie Joel von Being As An Ocean, aber leider kommt bei Senna nichts von den Gefühlen rüber, die Joel transportiert. Der Einsatz von Live-Autotune (Waves Tune Real-Time) ist der Emotionalität auch überhaupt nicht förderlich. Wenn man die hohen Töne nicht sauber singen kann, kann man entweder mehr üben, das nicht so in die Songs schreiben oder wie die beiden Bands danach einfach eine so gute Show abliefern, dass die Leute einem verzeihen, auch wenn nicht jeder Ton sitzt. Nach dem Konzert höre ich zwei Leute neben mir sagen: „So schlecht waren sie eigentlich gar nicht“. Ich sehe das auch so, aber eben auch nicht so gut. Ich werde Senna in ein paar Jahren eine weitere Chance geben, mich live zu überzeugen, wenn die noch relativ neu formierte Band mehr Auftritte zusammen hatte und dann hoffentlich meine Meinung ändern kann.

Weiter geht es mit Of Virtue als komplettes Gegenstück zum Opener. Of Virtue kommen ebenfalls aus den USA, aus Michigan und sind schon ein paar Jahre dabei. Was mir vorher an Emotionalität gefehlt hat, wird nun doppelt und dreifach zurückgebracht. Typisch amerikanisch wird das Publikum durch alle Register animiert und es funktioniert.

Besonders beeindruckt bin ich auch von den emotionalen Ansprachen zu den Songs Sober und A.N.X.I.E.T.Y, die alle einen persönlichen Bezug haben. Die Anzahl der Crowdsurfer ist exorbitant und Sänger Tyler nimmt die Leute auf der Bühne an, da die Location keine Absperrung mit Securitys vor der Bühne hat. Es gibt auch Circle Pits und eine Wall of Death und natürlich mehrere Moshpits. Das Publikum ist wirklich begeistert, und obwohl ich keinen einzigen Song von Of Virtue kenne, habe ich eine wirklich gute Zeit. Bei der nächsten Tour werde ich sicher mit Texten dabei sein.

Dann endlich die Band, auf die ich schon so lange gewartet habe. Ich habe mich gefragt, mit welchem Song sie beginnen würden, aber dann werde ich überrascht. Die Bühne ist in ein schummriges Licht getaucht, während die Menge in gespannter Erwartung steht. Der lang erwartete Auftritt von Being As An Ocean beginnt mit dem Song Little Richie, dem ersten Song vom selbst betitelten Album Being As An Ocean aus dem Jahr 2015 und Sänger Joel ist direkt voll dabei. Ich kann förmlich spüren, wie sich der Raum mit diesem energetischen Gefühl der Zusammengehörigkeit füllt. Wir sind heute hier mit Being As An Ocean und der Rest der Welt ist im Moment egal. Weiter geht’s mit Alone, dem ersten großen Highlight für mich. Die Vocals von Gitarrist Michael, die sich in die Trommelfelle brennen, verursachen bei mir jedes Mal eine Gänsehaut. Mit L’exquisite Douleur folgt nun ein Song von der zweiten Platte Why We Both Wonderously Perish.

Das Licht wechselt von bunt zu dunkel und sorgt für noch mehr Atmosphäre. Sänger Joel lässt auch keine Zeit verstreichen, um ins Publikum zu hüpfen, wie bei jedem Konzert. Nach Death’s Great Black Wing Scrapes The Air folgt einer meiner absoluten Lieblingssongs überhaupt: Find Our Way. Das Publikum ist weiterhin textsicher und diese emotionalen Zeilen mit so vielen Menschen auf einmal zu singen, ist wirklich ein besonderes Gefühl von Heimat. Schließlich, nach dem Song Humble Servant, Am I kommt schließlich die aktuelle Single Death Can Wait auf die Bühne, und obwohl der Song erst am 25. August dieses Jahres das Licht der Welt erblickte, kann das Publikum bereits mitsingen. Passend dazu trägt Sänger Joel auch das Merch mit dem Death Can Wait-Slogan. Nach Lost und Glow ist mein nächstes Highlight der unveröffentlichte Song Swallowed By The Earth, den ich aufmerksam verfolge, aber auch hier nicht spoilern möchte. Gitarrist David findet auch seinen Weg ins Publikum und steht plötzlich auf dem Tresen. Dann kommt der Song, auf den wahrscheinlich jeder in diesem Raum gewartet hat: The Hardest Part Is Forgetting Those You Swore You Would Never Forget, oder kurz The Hardest Part. Beide meiner Bands haben den Song bereits gecovert und ich durfte sowohl Bass spielen als auch singen. Es ist immer wieder eine Herausforderung für mich, es so rüberzubringen, wie Joel es heute wieder auf der Bühne tut. Mit Dear G-d gibt es eine weitere Reise in die Vergangenheit zum gleichnamigen ersten Album von 2012. Mit Dissolve kommt ein weiterer meiner Lieblingssongs. Die Zugabe This Loneliness Won’t Be The Death Of Me ist der absolut perfekte Abschluss für diesen intimen Abend.