Broilers am 01.09.2023 auf dem Expo-Plaza in Hannover

Event: Niemand Wird Zurückgelassen Sommer 2023

Band: Broilers

Vorband: Sondaschule

Ort: Expo Plaza Hannover

Datum: 01.09.2023

Zuschauer: 20.000

Genre: Punk, Deutschrock

Link: www.broilers.de

Heute ist mein Tag! Kennt ihr das, wenn man eine Band schon seit Ewigkeiten auf seiner To-See-Live-Liste hat und irgendwie passt es nie? So geht es mir seit Jahren mit den Broilers. Egal wann und wo sie in Heimatnähe auftreten, ich habe keine Zeit, keinen Babysitter oder befinde mich zufällig grade am anderen Ende der Republik. Aber heute! Heute werde ich nach Hannover fahren und endlich vor der Bühne eine meiner Lieblingsbands sehen. Wie immer machen wir uns viel zu früh auf den Weg. Schon um kurz nach 15 Uhr sitzen wir im Auto und genießen diese kribbelige Vorfreude im Bauch. Der Veranstalter hatte größere Anfahrtsprobleme durch Sperrungen auf der Strecke prophezeit, doch dank Google Maps steuern wir zielsicher und mit nur wenig zähfließendem Verkehr direkt in das anvisierte Parkhaus. Die Schlangen vor den Toren scheinen schier endlos und wir sind froh und dankbar, dass uns ein netter Ordner durch den Behinderteneinlass winkt. Es ist kurz nach Toresöffnung und der Platz ist bereits gut gefüllt. Sondaschule sind heute Einheizer und es sind auffällig viele Shirts und Hoodies der Jungs aus dem Rhein-/Ruhrgebiet unterwegs. Mir sind sie bislang nur namentlich begegnet und ich bin gespannt, was mich erwartet. Ska-Punk ist ja eigentlich pauschal gut und da die Band seit 1999 existiert, sollte sie schon einiges bieten können.

Wir sehen uns jetzt erst mal auf der Plaza um. Wie immer ist hier ein kleines Volksfest aufgebaut. Zahllose Versorgungsstände reihen sich aneinander. Ob Fleischspieße, Pommes und Currywurst, Handbrot, Asiasnacks, Crêpes oder Schafskäse: Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Uns fallen die vielen Erdbeerbowle-Stände auf, scheint wohl so ein Hannover-Ding zu sein, denn bei uns gibt es das Zeug nirgends, ich habe es aber auch noch nie vermisst. Eine beeindruckende Schlange steht beim großen Merch-Stand an, hier gibt es heute signierten Gin, den aber wohl die wenigsten über das Konzertgelände schleppen werden. Ich bin froh, als ich einen kleineren Extra-Shirt-Merchstand entdecke. Dort ergattere ich schnell noch zwei Tourshirts und bin fürs erste sehr zufrieden.

Wir machen uns zeitig auf den Weg in den 1. Welle-Bereich. Auch jetzt, so kurz vor der Vorgruppe, werden noch Bändchen für den Front-Of-Stage verteilt. Die Stimmung hier vorne ist super, die ersten fleißigen Fahnenschwenker sind bereits am Werk und ich stehe da und bin einfach glücklich und aufgeregt. Pünktlich um 19:30 Uhr geht es los und mit Ich Verspreche Mir Selbst starten Sondaschule in den Abend. Und spätestens bei Waffenschein Bei Aldi ist das Publikum um mich herum am Springen und Tanzen. Ein zufriedener Blick zwischen mir und meinem Begleiter zeigt mir, dass auch er den Sound gut findet. Allerdings muss ich bei den Ansagen von Sänger Costa Cannabis (was ein Künstlername!) schmunzeln. Die tiefe, sonore Stimme erinnert mich an einen Kirmesansager und fast warte ich darauf, dass ein Song namens „Die nächste Fahrt geht rückwärts“ folgt. Stattdessen kommt Beverly Hills und wird ordentlich abgefeiert. Auch Liebe Für Die Freaks und Dumm Aber Glücklich tanzt das auffällig textsichere Publikum in Grund und Boden. Selbiger bebt nämlich schon jetzt unter den Füßen und die Bässe dröhnen uns um die Ohren. Nach Bist Du Glücklich verlassen wir den vorderen Bereich und nutzen die Gunst der Stunde, um einmal kurz in der ZAG Arena die herrlich sauberen Toiletten aufzusuchen. Anschließend gönnen wir uns ein schönes kühles Alster und treffen einen alten Kumpel. Tatsächlich begegnen wir insgesamt vier Bekannten und das bei 20.000 Gästen. Manche Dinge sollen einfach passieren. Ich finde das super, es macht so ein Zuhausegefühl.

Um 20:30 Uhr gehen wir wieder in Richtung Bühne und es ist jetzt deutlich mehr los. Trotzdem kann man noch locker stehen und bequem durchlaufen. Allerdings wage ich mich auch nicht in das ganz große Getümmel. Aber ein wenig seitlich oder kurz vor dem Wellenbrecher kann man wirklich hervorragend auf die Bühne schauen. Hier wabert seit einiger Zeit ein Vorhang im lauen Sommerwind und die wechselnde Beleuchtung lässt uns mit Spannung darauf warten, dass er endlich fällt. Dann ertönen die ersten Takte von Zurück Zum Beton und während das Publikum sich selbst anheizt, beginnt mit großer Wucht unser Headliner den Abend. Ohne viel Gerede geht es weiter mit Schwerverliebter Hooligan, dicht gefolgt von Paul Der Hooligan. Ich stehe in der Menge, sehe glückliche, tanzende Menschen um mich und bin einfach nur dankbar, dass ich das hier machen darf. Vor mir Sammy Amara, der mich fast täglich in seiner Facebook-Story an seinem Leben teilhaben lässt. Es ist, als würde man einen alten Freund treffen, der eigentlich ja keiner ist, aber trotzdem ist es irgendwie vertraut. Ob Diktatur Der Lerchen, Die Beste Aller Zeiten oder Harter Weg, ich bin einfach in meiner Konzertblase, lasse mich wegtragen, tanze und sauge all diese herrliche Atmosphäre ein.

Dann erscheint Sammy mit seiner Akustikgitarre, trinkt sich noch kurz Mut an und beginnt mit Alice Und Sarah. Das Publikum ist gut vorbereitet und schwenkt neben den großen Flaggen zig kleine Papierfähnchen und man muss kein Insider sein, um zu ahnen, was draufsteht. Die Stimmung ist auf einem absoluten Höhepunkt und genau in diesem Moment geht mit einem riesen Knall eine Konfetti-Rauchbombe auf uns nieder, wie ich sie in diesem Ausmaß noch nie erlebt habe. Wir sind eingehüllt von Millionen bunter Schnipseln, die auch Stunden später noch fröhlich aus den Haaren purzeln. Gebannt starren wir in den Himmel und es ist in diesem Moment bei diesem Song einfach nur ergreifend. Wie nicht anders zu erwarten, ertönt nach diesem Spektakel erst mal ein lang andauernder Nazis-Raus-Chorus und genau so muss das. Ich bin wirklich ein Stück weit überwältigt von dieser Kraft, die über den Platz strömt. Ich habe schon viele große Festivals und Konzerte erlebt, aber das ist immer wieder besonders. Es folgt Wie Weit Wir Gehen und ich sammle mich erst mal wieder, die Gänsehaut ist trotzdem enorm. Als wäre das alles nicht schon emotional genug, wird es nun deutlich ruhiger. Der Frontmann der Düsseldorfer Punkband kündigt Ihr Da Oben an und jeder ahnt, dass es jetzt noch mal bewegend wird. Passend zu den ersten Zeilen steigt ein Sternluftballon aus dem Publikum in den Himmel und es ist so herzergreifend, als 20.000 Handylichter gen Himmel zeigen, dass Sammy kurz von Tränen übermannt seinen Text abbrechen muss. Das Publikum übernimmt und auch Bassistin Ines Maybaum ist auf der Großleinwand anzusehen, wie hart sie sich gegen die aufsteigenden Gefühle durchkämpft. Jeder mit etwas Empathie im Gepäck hat sicher den gleichen Impuls wie ich. Man möchte auf die Bühne klettern und den Sänger und seine Kollegen in den Arm nehmen, sie trösten und ihnen sagen, wie wertvoll es ist, was sie da tun und wie vielen sie mit ihren Songs Mut machen. Passend folgt Gebt Das Schiff Nicht Auf und nimmt ein wenig die Schwere aus den Herzen.

Als Nächstes kommt ein Zeitreise-Medley, das 2004 beginnt und eine Reihe älterer Songs anreißt. Besonders (Ich Bin) Bei Dir bleibt mir noch einen Moment im Ohr. Doch im nächsten Moment freue ich mich auch schon wieder über einen meiner Lieblingssongs. Trink Mich Doch Schön ist zwar eigentlich vom Text her etwas tragisch, aber doch irgendwie einfach gut. Auf In Ein Paar Jahren… folgt Held In Unserer Mitte und im Publikum entstehen riesige Circlepits. Ob In 80 Tagen Um Die Welt, 33 RPM oder Meine Familie, die Broilers hauen einen Song nach dem anderen raus. Selbst ein kurzer Ausflug zu Take On Me ist im Repertoire und auch Posaune, Trompete und Saxofon sind den ganzen Abend voll in Fahrt. Um 22:20 Uhr verlassen die Musiker dann das erste Mal die Bühne. Natürlich werden sie lautstark vom Publikum zurückgefordert, doch zunächst kommt Sänger Amara allein auf die Bühne, setzt sich mit seiner Akustikgitarre ins Rampenlicht und stimmt Singe, Seufze & Saufe an. Ich bin begeistert, wie die Band trotz des langen Abends immer noch wieder für Abwechslung sorgt und dieses Erlebnis so besonders macht. Ich freue mich, dass nun Nicht Alles Endet Irgendwann dran ist und als nun noch mein absoluter Lieblingssong Tanzt Du Noch Einmal Mit Mir aus den Boxen schallt, bin ich rundherum zufrieden. Vor lauter Glück muss nun ich die Tränen zurückhalten und versuche einfach nur, diesen Moment für immer in mir abzuspeichern. Ein zweiter Break gibt mir Zeit, mich etwas zu sammeln und als Nur Nach Vorne Gehen startet, bin ich wieder voll hergestellt. Wir sehen uns noch Ist Da Jemand? und Meine Sache an und schlendern dann in Richtung Ausgang. Auf dem Weg bleiben wir noch einmal etwas andächtig stehen und schauen von einem erhöhten Platz über die Menschenmenge, die mit erhobenen Armen ihre Band feiert. Das ist genau das. Dafür geht man auf Livekonzerte. Für schöne Momente, ergreifende Erinnerungen, Glücksgefühle, Gänsehaut, Lachen, Weinen und eine große Menge Spaß, die unsere Seelen auffüllt, bis es zum nächsten Konzert geht. Wir laufen zum Auto, weil wir jetzt einfach erschöpft und müde sind und machen uns zufrieden auf den Heimweg.