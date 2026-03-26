Joachim Witt: 2026 erneut auf „Lux Aeterna Kirchentour“

Nach einer nahezu ausverkauften und von Publikum wie Presse gefeierten Kirchentour 2025 setzt Joachim Witt 2026 sein außergewöhnliches Konzerterlebnis fort: Lux Aeterna geht in die nächste Runde – intensiv, nah und emotional.

Was 2025 als künstlerisches Statement begann, entwickelte sich zu einem eindrucksvollen Live-Format. Die besondere Atmosphäre sakraler Räume, das Wechselspiel aus Stille und eruptiver Klanggewalt sowie Witts charismatische Bühnenpräsenz schufen Abende, die weit über klassische Konzerte hinausgingen – es waren musikalische Andachten zwischen Dunkelheit und Licht, Vergänglichkeit und Ewigkeit.

2026 öffnet sich der Raum erneut für diese einzigartige Verbindung aus Spiritualität und Rock-Attitüde. In ausgewählten Kirchen verwandelt Joachim Witt seine Songs in eindringliche Klangbilder, getragen von Akustik, Hall und der Kraft seiner unverwechselbaren Stimme. Kerzenlicht, sakrale Architektur und eine fein abgestimmte Lichtinszenierung verschmelzen mit Witts Werk zu einem Gesamtkunstwerk, das unter die Haut geht.

Im Zentrum stehen neu interpretierte Klassiker aus vier Jahrzehnten Musikgeschichte ebenso wie aktuelle Stücke, die im Kirchenraum eine völlig neue Tiefe entfalten. Lux Aeterna steht dabei nicht nur für ewiges Licht, sondern für Hoffnung, Wandlung und die Kraft der Musik, Menschen miteinander zu verbinden.

Die Tour 2025 bewies eindrucksvoll: Joachim Witt hat eine neue Dimension seines Live-Schaffens betreten. 2026 führt er diesen Weg konsequent weiter – mit großer Intensität und künstlerischer Klarheit.

Joachim Witt – Lux Aeterna Kirchentour 2026

Ein Konzerterlebnis zwischen Andacht und Euphorie.

Ein Raum für Emotionen.

Ein Abend, der verbindet.

Termine 2026:

07.11. Dresden, Lukaskirche

20.11. Hamburg, Kulturkirche Altona

21.11. Berlin, Passionskirche

27.11. Magdeburg, Johanniskirche

05.12. Stralsund, Kulturkirche St. Jakobi

11.12. Leipzig, Philippuskirche

12.12. Bochum, Christuskirche

Vorverkaufsstart: Ab Donnerstag, 26.03., 16 Uhr

Exklusive Originaltickets bei: www.eislandshop.de