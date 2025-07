Joachim Witt: kündigt „Lux Aeterna Kirchen-Tour 2025“ an

Die bevorstehende Lux Aeterna Tour – Eine sakrale Nacht mit Joachim Witt entführt das Publikum in eine Welt, in der Klang und Licht auf mystische Weise verschmelzen. In ehrwürdigen Kirchen entfaltet sich eine besondere Stimmung: Hunderte Kerzen flackern sanft, während farbiges Licht durch die jahrhundertealten Fenster fällt. Der Vorverkauf ist ab sofort eröffnet und verspricht ein eindrucksvolles Erlebnis jenseits konventioneller Konzertabende.

Joachim Witt betritt die Bühne wie ein Wanderer zwischen den Welten – seine Stimme erfüllt das Kirchenschiff, kraftvoll und zugleich von berührender Sanftheit. Begleitet wird er dabei von einem erlesenen Ensemble: Piano, Cello, Percussion, Gitarre und Bass – ein akustisches Set, das jeder Nuance Raum zum Atmen gibt.

Jeder Ton seiner alten und neuen Hits wird zum Gebet, jede Melodie zu einem Ritual.

Die sanfte Kraft des Cellos, das feinfühlige Spiel des Pianos und die warme Tiefe des Basses verweben sich zu einem sakralen Klangteppich. In dieser Besetzung entfalten Joachim Witts Songs eine neue, fast zerbrechlich schöne Dimension – intim, tiefgründig und berührend.

Ein sanft pulsierendes Lichtspiel taucht den Raum in geheimnisvolle Stimmungen und lässt Schatten wie tanzende Begleiter durch das Kirchenschiff gleiten. Im Zusammenspiel von akustischer Instrumentierung und der natürlichen Resonanz der Kirchen entsteht ein Klangraum jenseits von Raum und Zeit. Vertraute Liedtexte gewinnen in diesem Kontext an Tiefe – sie öffnen neue Ebenen des Erlebens und Verstehens.

An diesem besonderen Abend verschmelzen Musik, Raum und Spiritualität zu einem klanglichen Gottesdienst – still, erhaben und voller Gefühl.

Lux Aeterna ist mehr als ein Konzert – es ist ein stiller Rückzug aus der Hektik des Alltags, ein Moment sich in die Ewigkeit des Augenblicks zu verlieren und ist zugleich eine Einkehr in der festlichsten Zeit des Jahres. Die Tour führt durch ausgewählte historische Kirchen, deren einzigartige Atmosphäre das künstlerische Konzept auf besondere Weise trägt.

Ein Abend, der Klangkunst und sakralen Raum miteinander verschmelzen lässt – voller Ehrfurcht, Poesie und musikalischer Klarheit.

Der Vorverkauf hat begonnen. Jetzt Tickets sichern und Joachim Witt live erleben!

Lux Aeterna Kirchen-Tour 2025

Eine sakrale Nacht mit Joachim Witt

21.11.25 DE – Neuruppin / Kulturkirche

22.11.25 DE – Bochum / Christuskirche

18.12.25 DE – Hamburg / Kulturkirche Altona

19.12.25 DE – Leipzig / Philippuskirche

Tickets gibt unter myticket.de, eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.