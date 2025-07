Hafen 040: veröffentlichen neue Single „Probleme“ inklusive Video

Mit Probleme haben Hafen 040 vergangenen Freitag einen neuen Song samt Video aus der kommenden EP Hell veröffentlicht, die diesen Herbst erscheinen wird.

„Ich war nie anti-Alles, ich war immer anti-Ich“

Dieser „Druck“ nie gut genug zu sein und der „Trotz“ es gerade deswegen allen beweisen zu wollen, beschreibt Sänger Thomas Duderstadts Leben auf den Punkt: „Ich kann nicht sagen wann ich das letzte Mal zufrieden bzw. glücklich mit meiner Kunst war. Trotzdem strebe ich immer wieder nach diesen sehr besonderen Momenten – wenn wir als Band auf der Bühne stehen und zusammen wieder dieses Gefühl von Freiheit spüren, welches uns im Alltag so oft abhandenkommt. Es ist zu einer Sucht geworden, die uns kaputt zu machen scheint.“

Die Hell-EP, von der auch die bereits veröffentlichten Songs Lieder Für Verlierer, Herz aus Gold und Du Kennst Mich stammen, bildet das hoffnungsvolle Gegengewicht zur düsteren Atmosphäre der bereits angekündigten EP Dunkel, die ebenfalls für den Herbst geplant ist. Aus Letzterer wurden bereits die Songs Müde und Allein veröffentlicht.

Die beiden EPs unterscheiden sich nicht nur in Thema und Klangbild – die eine besticht durch fröhliche, nach vorne gehende, dick produzierte Songs – die andere durch melancholische, traurige Zurückhaltung – sondern auch, was die Entstehung angeht. Die Songs für Hell hatte Sänger Thomas komplett fertig geschrieben im Gepäck als er zur Produktion von Max Kabatnik in den High Wind Studios bei Bad Segeberg auftauchte. Bei den Songs von Dunkel, die in den Heavy Kranich Studios in Münster aufgenommen wurden, waren Phil Meyer (Waterdown) und Guido Donot nicht nur für die Produktion verantwortlich, sondern halfen auch beim Schreiben der Songs.

Sänger Thomas, der seit einigen Jahren mit einer transplantierten Niere lebt, sagt über das zwei-EP-Konzept: „Ich habe mich bewusst dazu entschieden zwei EPs anstatt eines Album zu machen. Die Dunkel-EP ist dabei die emotionale, ehrliche Aufarbeitung meiner Gefühlslage in Bezug auf meine verkürzte Lebenzeit. Die Hell-Seite stellt den Kontrast dazu da. Trotz aller Widrigkeiten glücklich und energiegeladen zu sein. Jede EP spiegelt eine Stimmung wider, die auch losgelöst von der anderen funktioniert und doch ergeben Beide ein ganzes. Daher haben wir uns bewusst dazu entschieden auf komplett verschiedene Produzenten und auch Soundbilder für die unterschiedlichen Stimmungen zu setzen.“

