O.R.k.: Live 2020 in Deutschland

Die progressive Rock-Supergroup ist zurück auf Deutschland-Tournee und spielt zwei Shows im September 2020 in Berlin und Hamburg.

Die Tickets sind ab sofort im Sale erhältlich.

O.R.k.

Live 2020

Fr. 04.09.2020 Berlin – Musik & Frieden

Sa. 05.09.2020 Hamburg – HeadCrash

Frankfurt, 11. März 2020 – Nach ihrer letzten erfolgreichen Tournee im Februar/März 2019 kündigt die multi-nationale Progressive Rock-Supergroup O.R.k. nun die nächsten Deutschlandtermine als Headliner an. Die Band um den Porcupine Tree-Bassisten Colin Edwin und den King Crimson-Drummer Pat Mastelotto wird auf zwei exklusiven Clubshows hierzulande ihr im Februar 2019 erschienenes drittes Album Ramagehead (Kscope/edel) live vorstellen. O.R.k. sind zu sehen in Berlin am 4. September 2020 im Musik & Frieden und in Hamburg am 5. September 2020 im Headcrash.

Ab sofort, bei den Ticketanbietern Myticket und CTS Eventim erhältlich.

„Colin Edwin (Porcupine Tree) und Pat Mastelotto (King Crimson) verlegen ein Rhythmusfundament vom Allerfeinsten…ebenso spannend wie atmosphärisch.“ – Rock Hard

„… hier sind Konzentration und Entdeckerfreuden der Zuhörerschaft gefordert.“ – Classic Rock

„…kann man Ramaghead jedem Befürworter von melodisch-stimmungsvollem wie keineswegs verkopftem Prog ans Herz legen.“ – Metal Hammer

O.R.k. sind: