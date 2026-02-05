Rock – Teil 6 Das Gesamtwerk der größten Rock-Acts im Check: wird am 12.03.2026 veröffentlicht

Rock, Teil 6 Das Gesamtwerk der größten Rock-Acts im Check: Alle Alben, alle Songs. Teil 6, ein eclipsed-Buch. 328 Seiten, farbiger Bilderdruck mit vielen seltenen Fotos, ab 12.03.2026 im Handel.

So You Want To Be A Rock ‘n’ Roll Star sangen die Byrds 1967 in einem ihrer beliebtesten Titel, der neun Jahre später im Nazareth-Song Telegram wieder auftauchte. Sowohl die Byrds als auch Nazareth standen schon seit längerer Zeit auf der Wunschliste für die beliebte Rock-Buchreihe – im vorliegenden Band sind sie nun endlich zu finden. Ab dem 12.03.2026 ist Rock, Teil 6 im Handel erhältlich, die Bücher können weiterhin auch direkt beim eclipsed-Verlag bestellt werden.

Die ersten fünf Bände, die zwischen 2013 und 2022 erschienen sind, gelten mittlerweile als Standardwerke der Rockmusik. Rock, Teil 6 führt das erfolgreiche Konzept als großartiges Nachschlagewerk fort – mit der gelungenen Mischung aus Rezensionen, wissenswerten Infos, Musiker- und Pressezitaten sowie vielen raren Fotos. Auch diesmal hat die eclipsed-Redaktion darauf geachtet, dass ein breites Rock-Spektrum abgedeckt wird: Artrock, Bluesrock, Folkrock, Glamrock, Hardrock, Krautrock, Progrock/Progmetal, Psychedelic Rock und Southern Rock. Die eclipsed-Redaktion analysierte erneut ca. 850 Alben und DVDs/Blu-rays, um das Gesamtwerk von 20 der wichtigsten Rock-Acts qualitativ zu ordnen. Dabei wurden nicht nur Größen wie The Cure, Guns N’ Roses, Elton John, Lynyrd Skynyrd, Motörhead und Cat Stevens berücksichtigt, sondern auch Acts, die nie Megaseller waren, aber dennoch ein bestimmtes Genre geprägt haben, z.B. Caravan oder Fish (Prog) bzw. Stevie Ray Vaughan (Blues/Bluesrock). Mit Tori Amos ist außerdem eine Künstlerin am Start, die in ihrem Bereich Herausragendes geleistet hat, während im Pink Floyd Solo-Kapitel das Solo-Schaffen von Syd Barrett, David Gilmour, Nick Mason, Roger Waters und Rick Wright beleuchtet wird. Aus Deutschland ist neben dem omnipräsenten Udo Lindenberg mit Jane eine der erfolgreichsten Bands der 70er-Rock-und Krautrockszene mit von der Partie.

Wo nötig, werden eine Band und ihr wichtigstes Mitglied im selben Kapitel vorgestellt (Creedence Clearwater Revival und John Fogerty, Roxy Music und Bryan Ferry), sodass man bestimmte Entwicklungslinien besser nachvollziehen kann. Das Kapitel zu Guns N’ Roses enthält außerdem Specials zu allen GNR-Musikern mit ihren Solo-Karrieren.

Rock, Teil 6 überzeugt ebenso wie die ersten fünf Bände durch die gründlich zusammengestellten Informationen, relevantes Hintergrundwissen, ausführliche Reviews und aktuelle Statements bzw. Auszüge diverser Exklusiv-Interviews von: T Bone Burnett (John Fogerty), Bertram Engel (Udo Lindenberg), Fish, John Fogerty (Creedence Clearwater Revival), Dan McCafferty (Nazareth, †) und Klaus Walz (Peter Pankas Jane). Wie im fünften Band gibt es zudem einige „Außerdem“-Kästen mit interessanten Ergänzungen, so zum Beispiel Infos zu Aufnahmen mit anderen Künstlern, Bandablegern, zum Solo-Werk oder den Autobiographien der Beteiligten.

Inhalt: Vollständige Analyse des Gesamtwerks von 20 der wichtigsten Rock-Acts: Tori Amos, The Byrds, Caravan, CCR & John Fogerty, The Cure, Fish, Free & Bad Company, Guns N’ Roses, Jane, Jean-Michel Jarre, Elton John, Udo Lindenberg, Lynyrd Skynyrd, Motörhead, Nazareth, Pink Floyd Solo, Queensrÿche, Roxy Music & Bryan Ferry, Cat Stevens, Stevie Ray Vaughan

Fakten:

• 328 Seiten

• Hardcover, Schutzumschlag

• farbiger Bilderdruck mit vielen raren Fotos

• Format 29,7 cm x 24 cm

• Preis: 39,95 EUR

• ab 12. März 2026 überall im Handel erhältlich

Vorbesteller-Info:

Das Buch ist bis zum 11.03.2026 exklusiv und danach auch weiterhin direkt beim Verlag (eclipsed Abo- & Bestellservice) bestellbar.