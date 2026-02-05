Geballer-Fest Vol. 11 in der Subkultur Hannover am 20.02.2026 (Vorbericht)

Eventname: Geballer-Fest vol. 11

Datum: 20.02.2026

Headliner: Maat

Vorbands: Epidemic Scorn und Zombie Riot

Ort: Subkultur Hannover

Kosten: 25,00 €

Genre: Death Metal

Besucher: 150

Veranstalter: Zombie Riot

Link: Geballer-Fest 11: Maat, Epidemic Scorn, Zombie Riot | Facebook

Tickets: https://www.deinetickets.de/shop/skh/de/start/?g=6057

Mittlerweile zum 11. Mal findet das kleine, aber feine Geballer‑Fest im Hannovers Kult‑Club Subkultur statt.

Als Headliner wurde die Berliner Altertums‑Death‑Metal‑Dampfwalze Maat verpflichtet, die an diesem Abend den Club zum Beben bringen wird. Maat haben Ende 2024 ihr bis dato letztes und saustarkes Album From Origin To Decay veröffentlicht.

Weiter mit dabei sind Epidemic Scorn aus Annaberg‑Buchholz, die ihren mitreißenden, modernen Death‑Metal‑Sound auf die Bühne bringen werden und für ihre starken Live‑Shows bekannt sind. Ganze sechs Alben hat man sich bereits in die Diskografie gezimmert. Zuletzt erschien 2025 die EP A Call For Freedom.

Und auch Old‑School‑Death‑Metal darf natürlich nicht fehlen. Mit Zombie Riot sind die Lokalmatadore am Start. Die seit 2014 aktive Band hat nach dem Erfolg ihres zweiten Albums World Epitaph im Dezember die Split‑CD Nighthaunter mit den Knüpplern von Grand Devourer veröffentlicht. Die Show am 20.02. wird die erste seit der Veröffentlichung des Albumssein und hat damit Release‑Show‑Charakter.

Tickets gibt es noch im Vorverkauf unter: Subkultur Hannover :: Shop

Maat: MAAT Official Homepage – oriental death metal

Epidemic Scorn: Epidemic Scorn – Death Metal from Germany

Zombie Riot: Nighthaunter | Grand Devourer / Zombie Riot | Zombie Riot