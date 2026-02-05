Death Wears You Well: Cinematic Metalcore aus Pennsylvania kündigt Konzeptalbum „Eternal Frame“ an

Die Cinematic-Metalcore-Band Death Wears You Well aus Pennsylvania (Mike Faller, Thomas Lutz, Calvin McCombie, Herald Arturo) macht mit ihrem kommenden Konzeptalbum Eternal Frame auf sich aufmerksam. Das Werk umfasst 14 Tracks und dreht sich thematisch um Identitätszerfall, Dissoziation und psychologischen Verfall.

Mit der Single Unfinished Script erhielt die Band jüngst starke Resonanz: Die renommierte Plattform A&R Factory hob den Song als Highlight modernen Metalcores hervor und betonte die cineastische Intensität sowie die dichte Atmosphäre des Tracks. Weitere Unterstützung kommt u. a. von Ivorytower Records, Sonidos Ocultos und Metal Madness Weekly.

Stilistisch verbindet DWYW wuchtige Breakdowns mit atmosphärischen und post-hardcore-lastigen Elementen – empfohlen für Fans von Architects, Polaris, Currents, Spiritbox und Northlane.

Weitere News findet ihr HIER!